Este martes 8 de marzo cierra el libro de pases de la Liga 1 y con ello la posibilidad de que algunas estrellas del fútbol peruano regresen a nuestro torneo para deslumbrarnos con su talento y tener la continuidad que necesita la Selección Peruana de cara a la última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas, posible repechaje y Mundial Qatar 2022. Entre ellos, el capitán Paolo Guerrero, quien podría vestir la blanquiazul, si es que él así lo decide.

El ‘Depredador’ tiene las puertas abiertas de La Victoria. El elenco ‘íntimo’ lo quiere para disputar la Copa Libertadores y el campeonato de la Primera División. Según pudo conocer Depor, hubo conversaciones entre el club y el futbolista. Incluso, el último domingo el profesor Carlos Bustos aseguró que “Hasta que el libro de pases cierre, siempre hay posibilidades de incorporar nuevos jugadores”, dejando abierta la opción de que llegue Guerrero, quien ya se encuentra en la última fase de su recuperación.

Se fue a Estados Unidos a tratarse la rodilla con resultados óptimos, y a partir de la próxima semana, el ‘9′ comenzará a realizar trabajos de campo en la Videna. Y aunque su presencia en Eliminatorias no está confirmada, necesitará de un club para acelerar su rehabilitación, considerando que no juega desde mayo del 2021, y se desvinculó del Internacional de Porto Alegre en octubre.

Ojo que si bien Paolo le aseguró a América Televisión que “Tengo tiempo para elegir a qué fútbol, a qué campeonato, a qué liga puedo ir”, esto no es tan certero, al menos no si su deseo es jugar en la Liga 1. De no ser inscrito este martes como jugador de Alianza, se perderá el Apertura y la Libertadores (para Alianza empieza el 5 de abril).

El reglamento del campeonato peruano no cuenta con una lista de buena fe (se eliminó el 2021) y solo se pueden sumar futbolistas a los planteles en los periodos de inscripción de jugadores, que este año son dos. El primero fue del 15 de diciembre hasta el 8 de marzo y el segundo abre el 13 de junio hasta el 10 de julio.

Reglamento Liga 1 (FPF)

Paolo podría firmar, pero tendría que esperar para hacer su debut con la blanquiazul. De lo contrario, volver al extranjero donde se conoce que hasta el momento ha tenido propuestas de la MLS (Texas, Dynamo Houston).

Eso sí, Guerrero no es el único seleccionado que está en esta situación. Yoshimar Yotún, Andy Polo y Alberto Rodríguez son los otros mundialistas que hasta el momento no han logrado firmar por un club y que corren el riesgo de quedarse, al menos medio año, sin jugar.

Yoshimar Yotún: cerca a La Florida

‘Yoshi’ Yotún es una de las principales preocupaciones de Ricardo Gareca. El volante titular de la blanquirroja terminó su vínculo con el Cruz Azul de Juan Reynoso en diciembre, y a pesar de las distintas ofertas en el extranjero (Grecia y Qatar), no ha podido cerrar, hasta el momento, un contrato.

Yoshimar Yotún terminó contrato con Cruz Azul en diciembre del 2021 (Crédito: AFP)

El futbolista ha venido entrenando en la Videna, donde incluso el comando técnico de la selección lo ha hecho participar de un partido amistoso contra Universitario para que no pierda continuidad y pueda estar disponible para la fecha doble de marzo por Eliminatorias. Este se desarrolló en febrero y fue con el equipo de sparring. ‘Yoshi’ jugó 80 minutos del encuentro que se dividió en dos tiempos de 40 minutos.

Sin embargo, hoy ‘Yoshi’ tiene la posibilidad de volver a competir en el club que le abrió las puertas en el 2009 y al cual representó por cinco temporadas (2009, 2010, 2011, 2012 y 2014), logrando dos títulos (2012, 2014): Sporting Cristal.

Según RPP, Sporting Cristal le acercó una oferta formal que deberá responder a la brevedad. Aunque, el principal obstáculo es que la documentación del futbolista aún se encuentra en México y tardaría en llegar, sobre todo con el contexto actual que atraviesa la Liga MX por los actos de violencia entre Atlas y Querétaro. Pues, a diferencia de Paolo Guerrero, Yotún necesita contar con certificado de transferencia internacional (CTI) para poder inscribirse.

Futbolista Partido Fecha Torneo Paolo Guerrero Internacional 0-1 Atlético Mineiro 03-10-21 Brasileirao Yoshimar Yotún Cruz Azul 1-4 Monterrey 22-11-2021 Liga MX Andy Polo Portland Timbers 3-0 LA Galaxy 22-05-2021 MLS Alberto Rodríguez Alianza Atlético 3-1 Cantolao 16-10-2021 Liga 1

Andy Polo: ¿Llegará a Ate?

La última vez que vimos jugar a Andy Polo fue en mayo del 2021. Portland Timber enfrentaba a LA Galaxy cuando el peruano sufrió una caída a los 44 minutos que lo alejó de del fútbol toda la temporada, debido a que había sufrido una rotura del cuádriceps y un menisco en la pierna izquierda.

El peruano se estuvo recuperando en su club y en la Videna, hasta que en diciembre una denuncia por maltrato a la mujer, realizada por su actual esposa, Génessis Alarcón, provocó que la Major League Soccer (MLS) lo suspenda y que su club, inmediatamente, termine su contrato.

No obstante, según pudo conocer Depor, Andy Polo tiene todo listo para firmar por Universitario de Deportes. En el club lo consideran muy importante, ya que puede jugar como extremo (por ambos perfiles) y como segundo delantero. Eso sí, el delantero tendría una cláusula de salida al exterior, pues su objetivo principal es volver a desempeñarse fuera del país.

Portland Timbers desvinculó a Andy Polo del club, tras denuncia por maltrato a la mujer.

Finalmente, Alberto Rodríguez, central mundialista en Rusia 2018 no ha logrado obtener ofertas del torneo local y se quedaría sin jugar, al menos, la primera mitad del año.

El ‘Mudo’ tuvo poca continuidad el 2021: solo disputó ocho partidos con Alianza Atlético, sumando 641 minutos en la Liga 1. Actualmente, asiste a la Videna a hacer terapia () junto a Jefferson Farfán. Eso sí, como líder siempre está junto a la Selección.

