Llegó el día. Tras idas y vueltas, Paolo Guerrero finalmente llegó a suelo trujillano para ser parte del elenco de César Vallejo para la temporada 2024. El ‘Depredador’ se incorporó a los entrenamientos el pasado miércoles 21 de febrero, pero recién este martes 27 se dará la presentación oficial, donde lucirá la camiseta que portará para la presente campaña en la Liga 1 Te Apuesto, así como para la Copa Sudamericana 2024. Conoce todos los detalles aquí.

El delantero de la Selección Peruana finalmente llegó a un acuerdo con el presidente del club, Richard Acuña, para asumir su puesto como el ‘9′ que requiere el equipo. Bien lo mencionó Roberto Mosquera, en diálogo con la prensa especializada hace una semana, al indicar que “es obvio que hace falta un ‘9′, a pesar de que Osnar Noronha y Yorleys Mena son muy buenos jugadores”, un hecho que ahora puede cambiar con el atacante nacional.

Y es que, tras difundirse las imágenes de su primera práctica con los ‘poetas’, el estratega nacional no dudó en afirmar que harán lo posible para que esté a punto como deportista de élite: “Vamos a cuidarlo no solo para que rinda acá sino también en la Selección Peruana”. No olvidar que Guerrero sigue siendo una carta viable para el combinado nacional, en especial, ante la escasez de delanteros.

¿Cuándo y a qué hora es la presentación de Guerrero?

Paolo Guerrero será presentado este martes 27 de febrero desde las 10:00 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) en la explanada 2 de la Universidad César Vallejo en Trujillo. En Bolivia y Venezuela, la conferencia de prensa arrancará desde las 11:00 a.m., mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se verá desde las 12:00 del mediodía.

¿En qué canal ver la presentación de Guerrero?

La presentación del ‘Depredador’ podrá ser vista por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se emite por DirecTV, Claro TV y BestCable. Además, también se podrá ver por medio de Movistar Deportes, Latina TV, América Televisión, ATV y Willax TV. Si no estás cerca a tu televisor, podrás verlo desde tu smartphone o tablet en las plataformas de streaming por Movistar Play, Claro Video y DGO.

¿Qué dijo Roberto Mosquera tras la llegada de Guerrero?

Antes de ponerse bajo disposición del comando técnico de Roberto Mosquera, fue el mismo estratega del club ‘Poeta’ el encargado de dar un mensaje de tranquilidad, no solo para el futbolista y los hinchas del combinado trujillano, sino también a los seguidores de la Selección Peruana, quienes esperan seguir viendo la mejor versión del delantero en la Liga 1 Te Apuesto.

“Es una realidad linda. Yo creo que hay un doble discurso ahí y un buen discurso que significa que Paolo (Guerrero) no tenga que hacer los viajes que tenía que hacer, está acá a una hora de Lima. (Jorge) Fossati, con respeto, lo tiene cerca, acá vamos a cuidarlo no solo para que rinda acá sino también en la Selección Peruana”, dijo el entrenador en diálogo con RPP.

¿Cuándo debutaría Guerrero con César Vallejo?

Richard Acuña también recalcó que el contrato de Paolo Guerrero con la Universidad César Vallejo es por una temporada, con la posibilidad de extenderlo por una más, si ambas partes llegan a un acuerdo en común. “Tiene un contrato por un año con opción a dos. Esperemos que se sienta tranquilo en Trujillo”, apuntó. Asimismo, reiteró que el debut del jugador dependará del comando técnico.

“Paolo estaba preocupado en incorporarse lo más pronto para estar con sus compañeros y con el comando técnico. Sabemos muy bien lo que va a significar para el equipo, para la institución. Jugamos dentro de poco la Copa Sudamericana y su debut dependerá del comando técnico. Yo como dirigente no puedo decir la fecha de debut de Paolo, pero sí es cierto que él está muy ansioso”, puntualizó.





