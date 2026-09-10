El controvertido mediocampista peruano Patricio Arce protagoniza uno de los regresos más sorpresivos en la presente temporada del balompié nacional. Luego de haber permanecido recluido durante aproximadamente dos años en el penal de Sarita Colonia, el volante volverá a vestirse de corto para disputar el torneo más largo del mundo. Cuatro meses después de recuperar su ansiada libertad provisional, el destacado jugador fue oficializado como el flamante refuerzo estelar de un tradicional conjunto puneño para afrontar la exigente Etapa Nacional este año.

Esta nueva oportunidad deportiva marca un punto de quiebre en la vida del futbolista, quien vio interrumpida su trayectoria a inicios del 2022. Tras defender los colores de la Universidad César Vallejo, el talentoso jugador ingresó a un centro penitenciario, pero ahora intentará retomarla en la Copa Perú.

El gran misterio sobre su destino se resolvió finalmente mediante las plataformas digitales del C.S.D. Leones de Anccaca. “¡Bienvenido Patricio Arce! Nos llena de mucha alegría que te unas a nuestra familia para enfrentar juntos la Etapa Nacional", anunció la directiva.

El club andino confía plenamente en el aporte futbolístico que brindará el exjugador de primera división en este tramo decisivo. “Con tu compromiso y corazón, seguiremos haciendo historia”, concluyó el breve comunicado publicado en las redes sociales del equipo.

El popular ‘Pato’ cuenta con un amplio y destacado recorrido profesional que será fundamental para las aspiraciones del elenco puneño. Durante su carrera, logró brillar vistiendo camisetas importantes como las de Sport Boys, FBC Melgar y Sporting Cristal.

Además de su paso por instituciones tradicionales, el volante ofensivo sumó varios minutos defendiendo a Carlos A. Mannucci y la Academia Cantolao. Su última etapa antes de perder la libertad la vivió en Trujillo con la escuadra poeta, lugar donde también fue aprehendido por la policía.

Patricio Arce pasó dos años en el penal Sarita Colonia (Foto: @americanoticas)

Restricciones para el futbolista

Pese a este prometedor retorno a los terrenos de juego, el aspecto legal del futbolista sigue siendo bastante complejo. Cabe recordar que Arce se encuentra afrontando un proceso judicial por un presunto asesinato, por el cual fue condenado inicialmente a 22 años de prisión.

Mientras avanza su situación en los tribunales, el jugador deberá acatar estrictamente una serie de medidas impuestas por la justicia peruana. Entre las principales restricciones establecidas, tiene prohibido salir del país durante nueve meses y deberá abonar una caución económica de 10 mil soles.

Este año, ya había formado parte de un equipo pero muy lejos del fútbol profesional o de una liguilla consolidada. Pues se trató del ‘Fijas de Niño Viejo’, un equipo perteneciente a un popular streamer peruano que lo convocó para una liguilla de poca trascendencia en nuestro país.

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