Perú enfrentará dos amistosos en el mes de noviembre ante Rusia y Chile el día 12 y 18, respectivamente. Manuel Barreto, director técnico interino, eligió a los convocados para estos duelos, donde resalta la presencia de algunas novedades como el caso de Fabio Gruber desde Nuremberg de Alemania, quien tendrá su primera experiencia con el equipo de todos. Eso sí, también quedaron fuera algunos habituales como es el caso de Oliver Sonne, quien actualmente juega en Burnley de Inglaterra. El peruano-danés no jugará estos choques, pero la razón escapa completamente del ámbito deportivo.

De acuerdo a información de RPP, Oliver Sonne no fue incluido en la nómina oficial de Manuel Barreto porque existe un conflicto político entre Rusia y Dinamarca, país donde nació el lateral que representa a la Bicolor. De esta manera, se optó por su ausencia para evitar cualquier conflicto.

Una de las razones fuertes es que ambos choques se disputarán en el país de Rusia y tendría que visitar el Gazprom Arena de San Petesburgo y el estadio Fish de la ciudad de Sochi, recintos que albergarán una nueva presentación internacional de Perú, en el marco del recambio generacional.

Desde la Bicolor decidieron llamar a otros jugadores para que también tengan la posibilidad de ir sumando minuto, tal y como pasó en la convocatoria de octubre. Uno de los candidatos a jugar como lateral derecho será Matías Lazo, quien ya jugó ante Chile.

Cabe resaltar que esta negativa por parte de Sonne no generó ningún tipo de conflicto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El jugador de Burnley cuenta con el respaldo para cualquier futura convocatoria, teniendo en cuenta que también es quien tiene mayor valor de mercado con una suma de 4 millones de dólares.

Oliver Sonne tiene contrato con el Burnley hasta mediados del 2029. (Foto: Burnley)

Por lo pronto, Oliver Sonne seguirá entrenando con Burnley, enfocado también en la lucha por ganarse un puesto en el equipo titular. En las últimas semanas no ha sido convocado, a pesar que -a inicios de temporada- sí fue considerado por el DT del club en partidos cruciales.

Con contrato hasta el año 2029, todo parecía indicar que quedar para jugar la Premier League significaría mayores oportunidad; sin embargo, no fue así, En total, ha jugado cinco partido oficiales. Tres fueron en el torneo local (ante Tottenham, Sunderland y Manchester United), mientras que los otros dos en la EFL Cup, donde anotó ante Derby County.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque se verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

