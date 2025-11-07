La temporada 2025 de Jesús Castillo en Alianza Lima no ha contado con la regularidad esperada. El volante de 29 años cumple su tercera temporada en la institución; sin embargo, con la llegada de Néstor Gorosito se vio relegado al banco de suplentes. Eso sí, cada vez que el ‘Pipo’ lo necesitó en el campo, se mostró como un elemento seguro en el mediocampo. Ahora, pensando en el año 2026, podría darse un cambio de aires, con el afán de ser titular y tener protagonismo.

De acuerdo a información de L1MAX, Jesús Castillo se encuentra en el radar de Sport Boys y, desde tienda rosada, se muestran ampliamente interesados en el tenerlo entre sus filas. Además, existe la garantía de sumar minutos en el equipo del puerto, para ir volviendo más sólida la línea de volantes.

Si bien Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2026, la presencia de Jorge Espejo podría ayudar a convencerlo. El actual director deportivo de Sport Boys lo dirigió en su etapa por Academia Cantolao. Precisamente, el ‘Delfín’ vio su mejor versión, situación que lo llevó a fichar los blanquiazules.

Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

En el año 2025, Castillo ha participado de 28 partidos entre Copa Libertadores, Sudamericana y Liga 1. En 17 ocasiones tuvo la oportunidad de arrancar como titular, pero la gran mayoría se dieron en el plano local (12), producto de las constantes rotaciones de Néstor Gorosito por el agitado calendario de los blanquiazules.

Las dudas de su continuidad comenzaron a encenderse en el Torneo Clausura porque no fue convocado en 4 partidos de manera consecutiva. El volante reconoció no tener ninguna lesión en este periodo y que su no inclusión se debía a la decisión de Néstor Gorosito de priorizar otros jugadores.

“Siempre estoy esperando la oportunidad, estoy preparado. Si me toca jugar hacerlo de la mejor manera. Hay grandes jugadores, yo trabajo para poder estar”, declaró el volante a la salida del club EGB, en la previa de lo que fue el partido ante Universidad Católica de Ecuador en Copa Sudamericana.

Producto de las lesiones de sus compañeros, en las últimas fechas, volvió a tener minutos y no defraudó. Ante Sport Boys, Sport Huancayo, Melgar y Los Chankas fue titular. Además, colocó una asistencia contra el cuadro de Andahuaylas en condición de visitantes.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas CYC, Alianza Lima volverá a tener actividad después del parón FIFA cuando reciba a UTC, en el partido programado por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

