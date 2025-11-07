La convocatoria de Perú para los partidos amistosos del mes de noviembre ante Rusia y Chile (12 y 18, respectivamente), dejó algunas sorpresas. Manuel Barreto optó por la elección de algunos nombres poco habituales del torneo local, como fue el caso de Carlos Cabello, quien pasa por una buena temporada con ADT. El futbolista de 28 años habló sobre la alegría de su primera convocatoria, aunque también reconoció algunos errores de su carrera como su paso por Sporting Cristal, equipo donde no pudo continuar por indisciplina.

“Hablé con mi papá, que es el más feliz. Estuvimos esperando esta oportunidad desde hace mucho tiempo. Por algunos errores no logré consolidarme antes, pero mantuve un gran nivel y se me dio la oportunidad que estaba esperando”, contó Cabello en diálogo con L1 MAX, sobre su convocatoria a la Bicolor.

Para Carlos, la convocatoria a la Selección Peruana no fue una sorpresa porque tuvo contacto con Manuel Barreto. El DT interino se interesó en su situación actual con ADT, producto de la continuidad y números positivos en el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1.

“Manuel Barreto había visto mis números, que había tenido un gran año. Hablamos un poco y me dijo que estaban decidiendo y que podría estar. Finalmente se consolidó la convocatoria. No hemos hablado mucho de fútbol todavía, más fue sobre cómo me sentía”, dijo.

Además, agradeció el apoyo de ADT: “Hablé con el profe antes de entrenar. Luego de la práctica, cuando llegué a mi casa, me llamaron de la FPF. Hablé con el profesor Melgarejo, me felicitó y todos en el club estuvieron muy felices por mí”.

Carlos Cabello inició su carrera en Cantolao. (Foto: Difusión)

Carlos Cabello recordó algunas etapas de su vida profesional. El futbolista empezó como lateral derecho y una buena temporada en Cantolao lo llevó a fichar por Sporting Cristal; sin embargo, su paso por tienda celeste se vio opacado por una indisciplina. Posteriormente, jugó en César Vallejo, donde tampoco tuvo la mejor salida.

“Cuando era joven cometí muchos errores, muchas indisciplinas. Por eso salí de Cristal. Llegué en un gran momento, pero no tenía una buena cabeza. Pasé de Cantolao a Cristal, que era un gran paso para mí, y por no tener un buen entorno me volví loco”, inició.

Por último, hizo un mea culpa: “Cometí indisciplinas que me llevaron a salir del club. En Trujillo también hice algunas cosas mal, pero luego, tras tener dos hijos, me mentalicé, me enfoqué y dejé muchas cosas atrás. Hoy por hoy me porto como un jugador profesional”.

Lista de convocados en Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague).

Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

