No cabe duda que la desorganización de la Liga 1 ha dejado muchas molestias en los últimos años. Desde el tema de los derechos televisivos, la descalificación de Binacional en 2025 -a mitad del Torneo Clausura- o los cambios de localías, hay clubes que mostraron su disconformidad. Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, alzó la voz y no cree que este 2026 el panorama sea distinto. El estratega enfocó también su crítica en lo que respecta al aumento de cupos de extranjeros, teniendo en cuenta que ahora podrán contratar siete foráneos, situación que rechazó rotundamente, por lo que el cuadro celeste solo tendrá a seis entre sus filas.

En entrevista exclusiva con Depor, Autuori recordó algunos casos que opacan a la Liga 1 y argumentó por qué cree que este contexto continuará en 2026: “Todavía me parece muy claro que el tema de Ayacucho no está resuelto, también está el tema de derechos televisivos de Melgar. Paralelo a esto, creo que es completamente equivocado y absurda la idea de fomentar el cupo de extranjeros. ¿Cuál es el sentido de esto?“.

Además, agregó: “El directorio dice que ha definido esto porque es menos costoso para los clubes. Si pasa esto, estamos mal. Cómo un extranjero si tiene calidad, va a ser menos costoso que un jugador de Perú. Por lo general, es imposible. Después es a dónde queremos que el fútbol peruano vaya si no hay espacio para jugadores jóvenes”.

Para el DT de Sporting Cristal, este problema también se traslada hacia la elección del próximo estratega de la Selección Peruana, teniendo en cuenta que no dispondrá de muchos jóvenes con experiencia para poder hacer más fuerte el proceso. Por esta razón, no existe una “visibilidad positiva para el fútbol peruano”.

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril 2025. (Foto: Liga 1)

“El entrenador que viene y va a tomar la selección, ¿qué impresiones tiene? Estamos haciendo un recambio generacional, pero no existe. ¿Qué equipo arrancan con tres delanteros extranjeros y tres mediocampistas? ¿Dónde están los mediocampistas y delanteros peruanos? ¿Qué estamos trabajando para el fútbol? Esto es de una ciencia de una lógica básica. No necesita mucho. Yo entiendo que mucha gente le gusta, pero hay que ahorrar plata, no inteligencia, por favor", señaló.

En esa misma línea, el brasileño rechazó la posibilidad que Sporting Cristal contrate un delantero más para el Torneo Apertura. “En este momento no voy a utilizar, no quiero utilizar. Mira, y si el club me dice que mira, necesitamos tener siete extranjeros, yo voy a decir entonces que venga otro entrenador, porque yo no creo en esto”, apuntó.

A su vez, dijo: “Yo estoy acá para intentar contribuir con el fútbol peruano de alguna manera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Estos jugadores que van a estar en la serie, que muchos no están una regularidad de juego, porque tiene tapado ahí su posibilidad de jugar. Y van exigir que en la serie pueda ser un tener un rendimiento excelente. ¿Cómo? Es imposible".

Paulo Autuori fue campeón con Sporting Cristal en 2022. (Foto: SC)

El nivel de la Liga 1 para Paulo Autuori

Paulo Autuori también se refirió al nivel de la Liga 1 para la presente temporada. El estratega brasileño calificó de “bajo” el desarrollo del fútbol peruano, teniendo en cuenta que es su segundo ciclo en el país porque fue campeón en 2022 con Sporting Cristal y, tiempo después, tomó las riendas de la Selección Peruana.

“Un nivel bajo. El hecho de haber terminado con la bolsa de minutos para los jóvenes, el cupo de extranjeros aumentado, las localías, el hecho que un club sea descalificado en la mitad de la competencia. Esto no pasaba. ¿Cómo pueden decir que el 2025 fue bueno?“, mencionó.

Por último, sentenció: “Uno mira fuera y no encuentra jugador peruano jugando en alto nivel competitivo. Encuentro ecuatoriano, colombiano, venezolano, boliviano. Refleja el estado que está el fútbol peruano. Y acá todo que hablo, yo no hablo de personas, me explico, porque no soy nadie para juzgar a nadie. Hablo de conceptos y que falta ideas claras, estrategias de corto a mediano plazo”.

TE PUEDE INTERESAR