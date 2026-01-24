Descentralizado
Universitario vs. U. de Chile EN VIVO vía TV Perú (Canal 7): minuto a minuto gratis por internet
Universitario vs. U. Chile juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. por la ‘Noche Crema’. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por TV Perú (Canal 7).
¿A qué hora juega Universitario vs U. de Chile?
El amistoso internacional entre Universitario vs. U. de Chile se disputará este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro está programado para iniciar a las 8.00 de la noche, hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel crema. Se espera que desde horas antes el recinto ya viva un ambiente festivo, con miles de hinchas acompañando cada detalle de la tradicional Noche Crema.