Universitario vs. U. de Chile EN VIVO vía TV Perú (Canal 7): minuto a minuto gratis por internet

Universitario vs. U. Chile juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. por la ‘Noche Crema’. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por TV Perú (Canal 7).

Universitario vs. U. de Chile se enfrentan por la 'Noche Crema 2026'. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿A qué hora juega Universitario vs U. de Chile?

El amistoso internacional entre Universitario vs. U. de Chile se disputará este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro está programado para iniciar a las 8.00 de la noche, hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel crema. Se espera que desde horas antes el recinto ya viva un ambiente festivo, con miles de hinchas acompañando cada detalle de la tradicional Noche Crema.

¿En qué canal ver Universitario vs U. de Chile?

La 'Noche Crema 2026' será transmitida en vivo y en directo a través de la señal abierta de TV Perú, canal 7, permitiendo que el evento llegue a todos los rincones del país. Esta emisión marcará un hecho histórico para Universitario, ya que por primera vez su presentación oficial será vista a nivel nacional sin restricciones.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. U. de Chile.

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

