Sporting Cristal sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y esta vez fue ante Los Chankas, en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes fueron poco efectivos, fallando también distintas ocasiones de gol que sentenciaron un resultado negativo. Algunos jugadores evitaron referirse a esta situación; sin embargo, Paulo Autuori (DT del equipo) brindó sus reflexiones de la contienda, dejando claro que necesitan mejorar para no perder el cupo de clasificación a la próxima Copa Libertadores del año 2026.

“Uno ya está acostumbrado en estos momentos complicados y como responsable me meto adelante porque las cosas tienen que ser tratadas de manera interna. El equipo jugó y tuvo oportunidad de ganar. No fuimos nada eficaces, el rival tuvo una oportunidad, un error que cometemos, no es normal. El equipo ha estado muy bien, en la pelota detenida, en defensiva”, dijo en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Lo que me preocupa es que se repita, la película se repite. El tema de los que entraron, creo que es un arrugado dentro de lo que se deseaba. Creamos las oportunidades, pero ahí está. Quien no concreta las oportunidades que tiene, corre riesgos innecesarios, como hemos corrido. Me meto adelante como siempre en todos los momentos, más aún en los momentos difíciles”.

Autuori se refirió a la presencia de jugadores jóvenes en el equipo titular. Ante Los Chankas, Moretti arrancó como titular y usó a Diego Otoya junto a Mateo Rodríguez como variantes en el segundo tiempo. Para el DT, esta inclusión va de acuerdo a las capacidades de cada protagonista.

Paulo Autuori llegó a fines de abril a Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal).

“El tema no es la edad de los jugadores. El tema es que tenemos a estos jugadores y confiamos en ellos. Son jugadores con un potencial grande. Creo que algunos, como Moretti, tuvieron un buen partido. En un partido de primera no está acostumbrado, por eso salió, pero jugó bien”, apuntó.

En ese sentido, aclaró el panorama sobre el desarrollo del partido: “Antes del gol de ellos tuvimos una oportunidad clara también. Entonces no fue por falta de oportunidad, de generar oportunidades de goles. Una cosa es no ganar un partido, perder oportunidades, sufrir goles. El otro es la desesperación que no puede pasar. No hay por qué. Un partido de fútbol no puede llevar a esto”.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-0 ante Los Chankas en la fecha 16, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 1 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

