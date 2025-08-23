Sporting Cristal empató ante UTC (2-2) y cedió puntos, por primera vez en la temporada, en el estadio Alberto Gallardo. En un choque de muchas imprecisiones y carencia de efectividad, los celestes perdieron la oportunidad de ser líderes solitarios en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Para más detalles, Paulo Autuori habló sobre los errores cometidos en este choque y también reveló cómo busca reponerse el equipo, de cara a lo que resta del certamen.

“Uno no se da cuenta que las cuentas se hacen al final. Perdimos el partido porque hay dos maneras de encararlo. Eficiencia, jugando bien, pero no hemos jugado bien y eficacia. Nosotros fuimos muy poco eficaces, perdimos cuatro claritas. Segundo tiempo también tuvimos situaciones claras”, contó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Autuori negó cualquier tipo de ‘lamento’ por el resultado obtenido en el estadio Alberto Gallardo. Además, felicitó al rival por el rendimiento mostrado en el cotejo, teniendo en cuenta que no la pasan bien en la tabla de posiciones y buscar salir de los últimos lugares.

“Entonces, no hay nada que lamentar. Uno cuando está en bronca, pierde la claridad. Siempre se saca provecho de cosas y seguro que acá nos va a dejar una lección importante para el futuro. El rival ha jugado bien, trabajó a lo largo del partido, pero nosotros podíamos haber ganado con tranquilidad”, apuntó.

Además, agregó: “Los goles que hicieron, supieron sacar provecho de nuestros errores. El balón estaba con nosotros. Vamos a sacar provecho para tener claridad e inteligencia suficiente para sacar provecho de lo que ha pasado. Si uno solamente se queda contento y feliz con los momentos buenos, no aprende. Entonces, resumen, no fuimos eficaces”.

En relación a los goles fallados en el partido, Paulo Autuori evitó ahondar en comentarios sobre errores cometidos de Sporting Cristal en el choque. Además, mencionó que el penal errado por Yoshimar Yotún es una situación que le sucedió a cualquier futbolista.

“Hay una idea clara de cuándo se sufre goles. Hablo del sistema del equipo (cuando menciona eficiencia), habló de la claridad en la zona de elaboración. El rival fue eficaz al momento de atacar. El tema es que cometemos errores y el rival aprovechó, algo que nosotros no hicimos”, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar 2-2 ante UTC, Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo mes cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de setiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

