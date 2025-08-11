El mercado de pases en Perú está caliente y en Sporting Cristal siguen explorando opciones para reforzar su mediocampo en esta segunda mitad de temporada. Los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente, ya anunciados, reflejan esa intención, pero la llegada de un nombre todavía más resonante podría ser la sorpresa del año. El volante peruano Pedro Aquino, hoy en Santos Laguna con contrato vigente, ha dejado abierta la puerta a su retorno. De esta manera, el escenario está puesto para que un llamado formal desde La Florida definiera su futuro inmediato: ¿volverá la ‘Roca’ al Rímac?

La noticia fue confirmada por el periodista Jean Martín Dueñas, quien dijo lo siguiente: “Pedro Aquino está en México, tiene contrato todavía con Santos Laguna, pero estamos en condiciones de contarle a la gente que Pedro Aquino está esperando el llamado de Sporting Cristal. Pedro Aquino quiere jugar en Sporting Cristal, espera que Sporting Cristal lo llame y él quiere volver”. Con esa frase lanzó la noticia.

Hasta ahora, la pelota está del lado de la directiva ‘celeste’ cuyo plan seguirá tomando fuerza en los próximos días. La llegada de Pedro Aquino no solo implicaría un golpe mediático, sino también una incorporación con experiencia y liderazgo al medio campo celeste.

El entorno inmediato del jugador no ha revelado más declaraciones al respecto, pero se sabe que su vínculo con Santos Laguna vence dentro de dos años y que su situación en el club mexicano no es la más estable. Eso abre margen para que su salida sea factible, aunque dependerá de una operación que puede ser compleja.

En Cristal, tienen poco tiempo para pensar si reforzarse o no con la ‘Roca’. Ya que el cierre del libro de pases se dará este 18 de agosto. Si el interés es sincero, como ratificó el periodista, el club deberá acelerar negociaciones y buscar la fórmula más viable para traer al exvolante nacional sin descuidar otras posiciones.

Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)

Para los hinchas, Aquino representa más que un nombre: simboliza el regreso de un jugador formado en casa, con recorrido internacional y jerarquía, para asumir responsabilidades en una plantilla que aspira al título. Su posible retorno reaviva el vínculo sentimental con el club que además ya trajo de vuelta a Luis Abram y a Miguel Araujo, este último sin pasado en Sporting Cristal, pero con importante nivel para la Liga 1.

Desde el club no ha habido aún una confirmación oficial, pero es evidente que el asunto está en carpeta. Christian Benavente y Luis Abram ya llegaron, el ‘9′ extranjero todavía falta, y ahora una ficha más allá del área defensiva podría ser la cereza del mercado.

La negociación está en marcha, aunque no ha iniciado formalmente. La clave será el llamado que todos esperan: si Cristal decide mover ficha y Aquino acepta, podríamos estar cerca de vivir uno de los mejores mercado de fichajes del club rimense.

