El presente de Pedro Aquino en Alianza Lima ha pasado de ser un fichaje con mucha ilusión en el 2025 a convertirse en una de las grandes incógnitas del plantel actual. Pese a la expectativa que generó su llegada desde el fútbol mexicano, el volante nacional atraviesa un momento de nula continuidad bajo el mando de Pablo Guede. La falta de minutos en el inicio de la temporada 2026 ha encendido las alarmas, especialmente porque el jugador se encuentra físicamente apto, pero fuera de las prioridades del estratega argentino tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

La tensión alcanzó su punto máximo en las últimas horas, cuando la ‘Roca’ rompió su silencio para aclarar su estado físico. El mediocampista fue tajante al señalar: “No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100%”. Con estas declaraciones, el volante dejó la responsabilidad de su inactividad exclusivamente en el plano técnico, subrayando que su ausencia en el once titular no se debe a problemas médicos, sino a una decisión deliberada de Guede. “Si no juego es por decisión del técnico”, cerró.

De hecho, resulta curioso porque Aquino fue titular en el primer partido del año de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata en Uruguay ante Independiente. Al parecer, el rendimiento de Aquino en aquel encuentro no convenció a Pablo Guede, quien a partir de ese momento optó por relegarlo: disputó 12 minutos ante Inter Miami y no volvió a pisar la cancha en otro partido, incluso sin poder debutar en las primeras tres jornadas del Torneo Apertura.

El técnico ha preferido utilizar a jugadores como Gianfranco Chávez (improvisado en esa zona), aún con la lesión de Esteban Pavez, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud. A este panorama deportivo se sumó un episodio de incertidumbre extradeportiva a finales de enero. Aquino fue mencionado en trascendidos sobre una presunta indisciplina durante la pretemporada en Uruguay, pero esto luego quedó sin fundamentos.

El contraste con su llegada es evidente al revisar sus números del año pasado. Durante el Torneo Clausura del 2025, Aquino disputó 11 partidos con la camiseta blanquiazul, anotando dos goles y registrando un promedio de pases acertados cercano al 86%. A pesar de que él mismo reconoció que le costó adaptarse por no haber realizado una pretemporada completa en aquel entonces, fue una pieza habitual en el esquema íntimo al mando de Néstor Gorosito.

Con un contrato que lo vincula al club de La Victoria hasta junio de 2026 (cedido por el Santos Laguna), el futuro de Pedro Aquino es incierto. Si la situación no cambia y continúa sin sumar minutos, no se descarta una salida prematura en el próximo mercado de pases. Por ahora, el volante sigue entrenando a la par de sus compañeros, esperando una oportunidad por parte de Pablo Guede sobre todo ante la necesidad de cambiar el irregular presente del club.

Pedro Aquino no ha debutado oficialmente en la temporada. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate sin goles ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

