La historia de Pedro Gutiérrez tiene un capítulo especial con Deportivo Municipal. Fue uno de los futbolistas que vivió una etapa importante del cuadro edil, desde su ascenso a Primera División tras ganar la Segunda División en 2014 hasta sus temporadas defendiendo la camiseta de la franja. Su paso por el club se extendió hasta 2018 y dejó recuerdos que todavía conserva, especialmente por el cariño de una hinchada con la que construyó un vínculo especial.

Hoy, el fútbol vuelve a cruzar sus caminos. Gutiérrez defiende los colores de Regatas y este domingo tendrá enfrente a su exequipo en Tradición Copera, un torneo que representa una oportunidad para que el conjunto chalaco pueda acercarse al fútbol profesional y luchar por un lugar en la Liga 3. En la previa de este encuentro, el futbolista conversó con Depor sobre sus recuerdos en Municipal, lo que significa volver a enfrentarlo y la ilusión que existe dentro del plantel por hacer historia con su actual equipo.

Pedro, jugaste en Deportivo Municipal, un club que tiene una historia que va mucho más allá de los resultados. ¿Qué te deja haber vestido esa camiseta y qué descubriste de Muni desde adentro que quizá el hincha no llega a ver?

Para mi jugar en Deportivo Municipal fue lo mejor que me pudo pasar, no solo por todo lo que vivimos en esos años, que para mi fueron los mejores años de Muni de los últimos años, si no también por la gente, los hinchas, la verdad que eso es lo que mas me queda, el cariño de los hinchas.

Quiero volver a tu debut con Municipal en 2024. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando te tocó jugar con una camiseta que tiene tanta historia detrás?

Si claro, me acuerdo muy bien de ese año, fue un año muy bueno, me acuerdo que llegué al equipo si que nadie me conozca, como tercer suplente creo y pude ganarme el puesto y terminar jugando todo el año, y cuando me toco debutar sabía que era mi oportunidad de demostrar que podía quedarme y aportar al equipo.

Hay clubes que tienen títulos, otros que tienen hinchada y algunos que tienen una identidad que sobrevive incluso a sus peores momentos. ¿En qué lugar pondrías a Municipal y qué crees que hace tan especial a ese club?

Creo que Muni es un equipo hecho para sufrir, lamentablemente los malos manejos han hecho que el equipo este donde esta ahorita, pero es un equipo con muchísima historia y que ha estado es todas las situaciones y han podido sobreponerse a las peores circunstancias.

Hoy estás en Regatas, que tiene la posibilidad de pelear por un lugar en la Liga ¿En qué momento el grupo empezó a sentir que esto podía dejar de ser solamente una buena campaña y convertirse en una oportunidad histórica para el club?

Bueno con regatas todo ha sido diferente, es un equipo con mucha juventud, la mayoría gente del club, pero con una identidad muy marcada y sobre todo la base del equipo siempre juegan juntos, eso es lo importante, y los que hemos venido tratamos de adaptarnos a eso y poder apoyar todo lo que se pueda.

Regatas no tiene la misma exposición que otros equipos del fútbol peruano. ¿Qué le dirías al hincha que todavía no conoce mucho al equipo y por qué debería prestar atención a lo que ustedes están construyendo?

Que es un equipo que juega muy bien al fútbol y sobre todo disfrutamos de este gran momento.

En Tradición Copera se cruzan nombres con historia, clubes que han tenido su lugar en el fútbol nacional y que ahora buscan volver a crecer. ¿Qué te genera que un torneo de esta naturaleza pueda abrirle a Regatas la puerta del fútbol profesional?

Para mi es como volver al fútbol profesional, porque se vienen viajes, jugar en otros lugares, me hace recordar cuando estaba en la profesional y trato de disfrutarlo al máximo, es como volver a vivir esa etapa.

El camino no será sencillo: hay equipos con historia, presión y jugadores que también sueñan con dar el salto. ¿Qué tiene Regatas que no tengan sus rivales? ¿Dónde crees que puede marcar la diferencia?

La diferencia creo que nosotros no dependemos de esto y jugamos sin la presión que tienen otros equipos, nosotros vamos a mostrarnos y a disfrutar cada partido.

El fútbol tiene esas vueltas que parecen escritas por alguien más: ahora te tocará encontrarte con Deportivo Municipal, el equipo donde jugaste. ¿Cómo se vive ese partido desde adentro? ¿Pesa más el recuerdo o las ganas de ganarle?

Definitivamente es algo lindo poder enfrentarlos, volver a reecontrame con la hinchada será algo lindo, espero poder jugar y obviamente dar todo por regatas.

Pedro Gutierrrez jugó cuatro años con Deportivo Municipal (Foto: Sentimiento Edil Facebook)

Llegar a la Liga 3 no solo significaría un logro deportivo. También podría cambiar el día a día de un club, darle otra vitrina y abrir oportunidades para sus jugadores. ¿Han hablado de lo que significaría conseguirlo y de la responsabilidad que tienen con Regatas?

No hemos hablado de eso, pero todos sentimos que es una gran oportunidad para el club, y creo que el equipo lo toma así, nosotros vamos paso a paso y en el camino ya iremos viendo como se dan las cosas.

Pedro, cuando termine Tradición Copera, ¿con qué te gustaría quedarte: con la satisfacción de haber defendido bien la camiseta de Regatas, con el recuerdo de haber eliminado a tu exequipo o con la posibilidad de decir que fuiste parte del inicio de una nueva historia del club?

Me gustaría quedarme con la sensación de que di todo por el equipo, de que me esforcé al máximo y no me gustaría que Muni se quedará fuera, esperemos que también puedan clasificar.

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