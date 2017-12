Perú al Mundial Rusia 2018: el 2017 será inolvidable para ellos [FOTOS]

Para los hinchas de la Selección Peruana, el 2017 fue, quizá, el mejor año de sus vidas: la bicolor rompió la racha y clasificó al Mundial Rusia 2018 después de 36 años. "Más no se le puede pedir a la vida", dicen algunos que creen que un año como el que se va difícilmente se vuelva a repetir.

Pero este año no solo ha sido espectacular para los integrantes de la Selección Peruana. También para los protagonistas en el Descentralizado. Todos aparecerán en la siguiente galería y unen fuerzas para que no llegue las doce de este domingo para que este año no se termine nunca. Para ellos fueron 365 días espectaculares.

Perú al Mundial Rusia 2018: los goles más gritados en el año de la clasificación [VIDEOS]

Goles importantes, fichajes al extranjero, consolidación, título y lo más importante: la clasificación al Mundial hacen que todos terminen este 2017 con una enorme sonrisa en los labios que difícilmente se pueda borrar con el paso de los días del año venidero.

En esta galería repasa y llénate de orgullo con los peruanos que la rompieron en el 2017 y que ahora tendrán un 2018 para terminar de demostrar todo lo que valen.

