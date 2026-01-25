Tras el pitazo final en el Alianza Lima vs. Inter Miami, Alan Cantero se acercó a Lionel Messi e intercambiaron sus camisetas. El delantero blanquiazul no pudo contener las lágrimas de emoción.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 29 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
