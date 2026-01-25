Alan Cantero tuvo un emotivo momento al intercambiar su camiseta con Lionel Messi. (Video: Latina TV / Foto: Alianza Lima)
Tras el pitazo final en el Alianza Lima vs. Inter Miami, Alan Cantero se acercó a Lionel Messi e intercambiaron sus camisetas. El delantero blanquiazul no pudo contener las lágrimas de emoción.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 29 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

