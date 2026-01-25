Universitario continúa ajustando detalles para el inicio de una nueva temporada y uno de los nombres que más conversación ha generado en la previa es el de Sekou Gassama. El delantero senegalés ya fue presentado oficialmente y su incorporación no ha pasado desapercibida entre los hinchas. Mientras algunos esperan verlo en acción para sacar conclusiones, otros cuestionan su llegada por su recorrido reciente. En ese contexto, desde el entorno del futbolista apareció una voz autorizada para aportar claridad. Un scouting que conoce de cerca su carrera decidió explicar quién es realmente Gassama y qué puede ofrecer en el fútbol peruano.

La opinión llegó desde Khadim Diop, scout senegalés y persona cercana al atacante, quien analizó el presente del nuevo jugador crema. Sus declaraciones en PBO Campeonísimo buscaron darle contexto al fichaje y explicar por qué Universitario apostó por este perfil extranjero para reforzar su ofensiva.

Diop destacó que, más allá de su nacionalidad, Gassama es un futbolista formado en Europa y con experiencia en ligas competitivas. “Sekou es senegalés, pero ha desarrollado toda su carrera en España”, señaló, remarcando que ese proceso formativo influye directamente en su forma de jugar.

Otro de los puntos que resaltó el scout fue el aspecto físico del delantero. Según explicó, el atacante llega en buenas condiciones y preparado para competir desde lo físico en la Liga 1, un factor que suele marcar diferencias en el campeonato peruano.

“Físicamente es un tipo muy fuerte, grande, y ahora está bien. Creo que va a dar muchas alegrías en Perú”, comentó Diop, mostrando confianza en el impacto que puede tener el senegalés en su nueva etapa con la camiseta crema.

Sekou Gassama comenzó a hacer trabajos físicos en la 'U'. (Foto: Universitario)

El scout también reveló el vínculo personal que mantiene con Gassama desde hace varios años. Contó que lo conoce desde muy joven y que incluso fue parte importante de sus primeros pasos a nivel de selecciones en Senegal.

“Cuando él tenía 20 años, lo llevé para jugar por la selección Sub-20 de Senegal en la Copa de África. Así empezó nuestra relación, es como un hermano para mí”, explicó, destacando además el perfil humano del delantero.

En cuanto a lo futbolístico, Diop fue claro al describir el rol ideal del atacante dentro del campo. Para él, Gassama es un delantero clásico, que necesita un sistema específico para explotar sus virtudes.

“Él es ‘9’, es un delantero de área. Tiene buen remate, es un ‘9’ puro, hay que jugar con él con dos extremos”, recomendó, dejando una pista sobre cómo podría encajar en el esquema de Universitario.

Con estas referencias, el fichaje del senegalés empieza a tomar mayor forma para el hincha crema. Mientras la temporada se acerca, Gassama tendrá la oportunidad de demostrar en la cancha si las expectativas generadas desde su entorno pueden transformarse en rendimiento y goles para Universitario.

