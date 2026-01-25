Si bien Matute fue una fiesta y Alianza Lima venció por 3-0 al Inter Miami en la ‘Noche Blanquiazul’, el ambiente en la conferencia de prensa no era del todo grato y era inevitable que los periodistas no le preguntasen a Pablo Guede sobre lo ocurrido con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, futbolistas que fueron separados indefinidamente del plantel principal por indisciplina, en medio de una denuncia de una joven argentina de 22 años por presunto abuso sexual en Montevideo.

Si bien desde el ámbito legal las autoridades pertinentes tendrán que resolver la denuncia y determinar si los jugadores son inocentes o culpables, lo cierto es que hubo una indisciplina en la concentración de Alianza Lima durante su pretemporada en Uruguay. Y es que, tal como señaló Franco Navarro Monteiro, director deportivo del club, se confirmó que los futbolistas hicieron ingresar a mujeres y bebidas alcohólicas al hotel donde descansaba el plantel.

En ese sentido, luego del encuentro frente al equipo de Lionel Messi, Pablo Guede fue consultado por primera vez sobre el futuro de estos tres jugadores y cuál es el sentir de la interna tras una semana bastante movida para la institución, en medio de una gravísima denuncia y una danza de comunicados.

“Creo que están dolidos los chicos, a mí me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy (ayer) el partido tenía que ser una fiesta”, afirmó el director técnico de 51 años.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. (Foto: Alianza Lima)

En esa misma línea, una de las preguntas de los periodistas estuvo dirigida hacia lo estrictamente deportivo y le consultó a Guede si en la interna vienen analizando la posibilidad de fichar a elementos para reemplazar a los que fueron separados: “Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer”, aseveró.

Y es que si bien la separación indefinida tiene que ver con un debido proceso antes de que Alianza Lima determine una sanción más drástica o no, Depor pudo conocer que Pablo Guede dejó en claro que, mientras él siga siendo el entrenador del equipo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no volverán a jugar.

En cuanto a las imputaciones por las que vienen siendo investigados, Sergio Peña fue el primero en deslindar cualquier participación en los hechos señalados en la denuncia. “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, afirmó en un comunicado público.

Zambrano, por su parte, señaló lo siguiente: “Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”.

El comunicado de Miguel Trauco también tuvo el mismo tenor, añadiendo que “me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho”. Veremos cómo siguen las investigaciones durante esta semana y cómo se resuelve este delicado caso.

Los hechos denunciados contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ocurrieron durante la pretemporada en Uruguay. (Foto: Alianza Lima)

