Con un marco espectacular y un estadio pintado con fuegos artificiales, Universitario de Deportes tuvo una gran presentación en la ‘Noche Crema 2026’, cerrando la jornada con un triunfo por 3-0 sobre la Universidad de Chile. Con goles de Martín Pérez Guedes, Alex Valera y José Rivera, el elenco merengue quedó listo para arrancar oficialmente la temporada, en donde el principal objetivo será ganar el tetracampeonato para seguir dominando en la Liga 1.

Javier Rabanal, el director técnico que tomó la posta de Jorge Fossati, quedó satisfecho con lo que mostraron sus jugadores, no solo por aplastante marcador, sino también porque poco a poco están comprendiendo lo que busca de cada uno de ellos: precisión en salida, intensidad en el mediocampo para recuperar la pelota, presión en campo contrario y verticalidad en ataque.

“Estamos muy contentos con el rendimiento. Lo último que normalmente miras en un partido de pretemporada es si el resultado te ha favorecido o no, pero obviamente en la ‘Noche Crema’ queríamos tener esa parte del resultado para el grupo. Bastante satisfecho. Se ha visto un equipo que ha estado intenso pese a que tiene tres semanas de entrenamiento”, destacó.

En esa misma línea, valoró el hambre de sus dirigidos para seguir atacando y no quitar el pie del acelerador. “Hemos tenido cosas buenas con balón, algunas que mejorar también, pero sobre todo hemos tenido intención todo el tiempo de buscar el arco contrario y cuando han ingresado los cambios han tratado de seguir esa línea”, manifestó.

En lo concerniente a los refuerzos que llegaron para esta campaña, Javier Rabanal dejó en claro que, pese al poco tiempo de trabajo que tienen con el resto de sus compañeros, dejaron buenas sensaciones. A pocos días para el debut en la Liga 1 frente a ADT, el español considera que es importante que sumen minutos.

“Algunos llevan muy poco tiempo. Miguel (Silveira) y Lisandro (Alzugaray) acaban de llegar, los pusimos un rato para que se soltaran. Fértoli no ha podido jugar por un problema en el hombro. Tienen que ir conociéndose unos con otros”, agregó en conferencia de prensa.

Javier Rabanal tomó la posta de Jorge Fossati en Universitario. (Foto: Universitario)

Sobre su idea futbolística, tal como señaló en su presentación, Rabanal remarcó que no busca hacer cambios drásticos y confía en el funcionamiento que viene teniendo el equipo desde el 2023 y que le ha permitido ser tricampeón. Eso sí, quiere añadirle matices para que suban el nivel.

“No creo que el equipo necesite bastantes cambios. Viene de una línea ganadora y quiero añadirle algunas cosas que puedan subirle al nivel. Y lo he visto. He visto bastante de lo que quería en buen nivel y otras que tenemos que seguir trabajando”, comentó.

Finalmente, el estratega crema habló sobre la situación de César Inga, quien en las últimas horas estuvo cerca de emigrar al Kansas City, pero desacuerdos en la negociación truncaron su salida al exterior. Rabanal cuenta con él y ahora que se quedará en el equipo, espera potenciar su idea de juego con su presencia.

“Lo noto bien. Estaba pendiente de eso hasta el día de ayer. Esas cosas son así, los chicos tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido. Tenía ganas de jugar. Hablé poco de él, simplemente quis expresarle que oportunidades como la que ha tenido va a tener mucho”, aseveró.

Universitario no pasó apuros para golear a la Universidad de Chile. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer pro 3-0 a la Universidad de Chile, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 25 de enero desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR