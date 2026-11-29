Sport Huancayo afronta este domingo un nuevo desafío en la Liga 1 2026. Después de golear 4-1 a Universitario en la última jornada del Torneo Clausura, el equipo huancaíno volverá a enfrentarse al cuadro crema, esta vez por la semifinal de ida de los play-offs. En la previa, Piero Magallanes habló sobre el planteamiento que podría presentar su rival y la importancia de concentrarse en sus propias virtudes.

El atacante considera que los dirigidos por Fabián Bustos llegarán con una propuesta diferente a la que mostraron en su anterior enfrentamiento. Sin embargo, no se animó a anticipar si optarán por replegarse o adelantar sus líneas para buscar el resultado en Huancayo.

“De que va a venir de otra manera, va a venir, pero no sé si a tirarse atrás, de repente a jugar un poco más en nuestra cancha. No tengo ni idea, pero creo que nosotros debemos preocuparnos mucho más en lo que podemos hacer nosotros para poder atacar al rival”, manifestó ante los medios de comunicación, a horas del encuentro.

Piero Magallanes también destacó el ambiente que se vive dentro del vestuario y la confianza con la que afrontan esta instancia. El futbolista de 25 años resaltó la unión del grupo y el respaldo del comando técnico, aspectos que considera importantes para competir por un lugar en la final de la temporada.

“Con tranquilidad, con la confianza del equipo que está unido, del ‘profe’ también, y con la confianza que podemos hacer bien las cosas, depende de cada uno, de cómo estemos preparados. Nos toma muy bien este momento a la gran mayoría”, agregó el delantero.

Por otro lado, el jugador recordó su paso por las divisiones menores de Universitario, donde llegó a disputar encuentros con el equipo de reserva. Aseguró que guarda buenos recuerdos de aquella etapa, aunque enfrentar al conjunto merengue no representa un sentimiento especial para él. Por el contrario, considera que jugar contra los clubes grandes siempre supone una motivación adicional.

“Pasé ahí por reserva, fue un momento muy bonito de mi carrera, lo recuerdo con mucha felicidad. No sentí nada al ganarles, al final siempre que juegas contra los grandes es una motivación extra”, comentó. No obstante, también advirtió que esta semifinal será diferente y que deberán tener cuidado ante un rival acostumbrado a disputar este tipo de definiciones.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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