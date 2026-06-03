Tras el cierre del Torneo Apertura, donde Universitario de Deportes terminó cuarto con 29 puntos, el área deportiva viene trabajando en conjunto con Héctor Cúper para la recomposición del plantel pensando en el Clausura. En la interna del club saben que, sin competición internacional durante la segunda parte de la temporada, no tienen excusas y están obligados a jugársela al todo o nada por el título de la Liga 1, pues está en juego el tetracampeonato.

En ese sentido, desde hace unos días se sabe que vienen negociando abiertamente con Piero Quispe para su regreso a la ‘U’, luego de haberse marchado tras salir campeón nacional en el 2023. Ya no es solo un diálogo o un interés, sino que ahora existe una oferta formal sobre la mesa y, al menos del lado del mediocampista, hay buena predisposición para que ambos caminos vuelvan a unirse en la segunda parte de este 2026.

No obstante, el panorama no es tan sencillo. Sucede que Quispe tiene contrato vigente con Pumas UNAM hasta finales de este año, y ahora que ya terminó su préstamo en Sydney FC de Australia, tendrá que volver al club mexicano para resolver su futuro. La idea que manejan en México es que si el volante quiere irse a cedido una vez más, deberá extender su vínculo más allá de diciembre.

Piero Quispe se fue de Universitario a Punas UNAM tras salir campeón nacional en el 2023. (Foto: Difusión)

Sin embargo, la postura del entorno del futbolista es que lo ideal sería romper el contrato pagando su cláusula de rescisión y quedar libre por completo para así negociar con otro equipo. Quispe está dispuesto a regresar a Universitario, pero es inevitable que el tema económico tenga su propio peso en las conversaciones, por lo que desde la institución de Ate ya tomaron conocimiento de esto para saber qué fichas mover en las tratativas.

Según revelaron en L1 Radio, Universitario le ofrece un importante sueldo como uno de los mejores pagados del plantel, además de un contrato por dos años y medio; es decir, hasta finales del 2028. Si bien la cifra que ganaría no está cerca de lo que actualmente gana en México, sí se trataría de un negocio que le daría muchos beneficios a mediano y largo plazo.

Hay que considerar que la ‘U’ no es el único equipo que quiere a Piero Quispe, pues hay otros tres que están a la expectativa cuál será el desenlace de su vínculo con Pumas UNAM o si hay chance de negociar con ellos mismos; se tratan de Atlante de México, Huracán de Argentina y San José Earthquakes de la MLS. Las opciones son varias, pero por lo pronto todo sigue abierto y esto podría resolverse en cuestión de días o semanas.

Piero Quispe jugó a préstamo a Syndey FC durante el primer semestre del 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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