Este sábado 16 de septiembre, Universitario de Deportes visitó a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien los merengues tuvieron claras ocasiones de gol, no pudieron alterar el marcador, repartiéndose los puntos con la escuadra rimense. Tras ello, Piero Quispe, una de las figuras del equipo que dirige Jorge Fossati, lamentó el resultado, señalando que buscaban los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

“Fue un partido difícil, ellos también tuvieron varias ocasiones. Nos vamos con un sabor amargo porque veníamos con la mentalidad de ganar. Hay que seguir porque falta”, mencionó el volante nacional a Liga 1 Max, tras culminar el cotejo en el ‘Coloso de José Díaz’.

Pese al resultado, el cual no fue el esperado por el plantel merengue, Piero Quispe considera que el equipo continúa en la pelea y aseguró que lucharán hasta el final para conseguir el objetivo: “Todavía faltan varios puntos, nada está dicho. Nosotros el miércoles vamos a salir como todos los partidos, como una final. Hasta el último tenemos chances”.

Finalmente, el mediocampista nacional explicó los motivos por el que fue sustituido a los 69 minutos del partido. “Me sentía un poco mal del estómago, no sé por qué. El doctor me dio algo en el entretiempo y se me pasó”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Tras el encuentro ante Sporting Cristal, Universitario de Deportes se enfocará en su próximo reto. Su rival será la Sport Boys, equipo al que recibirá el miércoles 20 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.

Cabe resaltar que los dirigidos por Jorge Fossati es uno de los equipos más regulares del campeonato nacional, sumando 18 victorias, 16 empates y siete derrotas. Por ello, buscarán a como dé lugar acumular todos los puntos posibles, con el objetivo de adueñarse del Torneo Clausura 2023 y así poder disputar la gran final de la Liga 1 Betsson.





