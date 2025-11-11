La lucha por la permanencia en la Liga 1 ha entrado en su etapa más oscura, trasladando la definición del campo a los escritorios. El partido clave entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, disputado en el estadio Las Américas, no pudo terminarse. Se suspendió cuando los ‘Zorros’ ganaban 1-0, desatando la furia de su presidente, Rolando Bellido, quien no solo reclama los puntos, sino que ha lanzado una grave acusación contra la Federación Peruana de Fútbol y la idoneidad del arbitraje.

El dirigente ayacuchano se pronunció en el programa Full Deporte con Eddie Fleischman de Radio Ovación. Allí, Bellido expresó su profunda desconfianza hacia las autoridades de la FPF y aseguró que los incidentes ocurridos fueron responsabilidad de la terna arbitral y la negativa del equipo rival, y no de su club, que actuó como organizador del encuentro.

Bellido centró su primera queja en la designación del árbitro. “En demasía se está maltratando al club Ayacucho FC, incluso antes de este partido ante Comerciantes Unidos mostramos nuestra queja contra el señor Diego Haro y toda su terna”, señaló el presidente revelando que intentaron vetar al juez antes del pitazo inicial.

El dirigente explicó los motivos de su queja previa, la cual asegura fue ignorada. “Presentamos un documento por todos los antecedentes que este señor tiene, ya que es un árbitro problemático, muy controvertido, y pedimos su cambio, pero no se dio”, afirmó Bellido.

Ayacucho FC exige los puntos del partido ante Comerciantes Unidos. (Foto: Ayacucho FC)

El titular del cuadro ayacuchano lamentó cómo se desencadenaron los hechos tras la expulsión de un jugador visitante en los minutos de descuento. “Todo corría de manera normal, pero a raíz de la expulsión de un jugador de Comerciantes Unidos, el señor Haro tomó otro tipo de actitudes”, explicó.

Bellido defendió la actuación de su club como organizador. “Tras lo sucedido al final del juego, como club organizador nos pidieron que se desocupe el estadio para reanudar el partido. Cumplimos en tiempo récord con que el público abandone las tribunas, y debió jugarse lo que restaba porque los árbitros volvieron al campo; sin embargo, Comerciantes decidió no jugar. Todo esto está lo tenemos en video y se puede observa por nuestras redes sociales”, explicó.

Basado en esta cronología, Bellido insistió en que los puntos deben ser para su equipo, pero su desconfianza en la FPF es total y teme una decisión adversa. Sobretodo, teniendo en cuenta que los ‘zorros’ ascendieron por una resolución judicial, pese a la negativa de la máxima institución, “ya no confiamos en las autoridades de la FPF. Acá cualquier cosa puede suceder” enfatizó.

Diego Haro. (Foto: AFP)

Fue en este punto que el dirigente deslizó la grave acusación de un presunto favoritismo en la lucha por el descenso. “Si quieren favorecer a Juan Pablo II, podríamos interpretarlo de muchas maneras. Nosotros simplemente queremos que se respete el reglamento y el principio deportivo”, afirmó Bellido.

El presidente de Ayacucho FC afirmó que esto no es un hecho aislado, sino un patrón de perjuicios contra su club. “No solo en esta fecha nos han perjudicado, sino también en anteriores, anulándonos goles y mostrándonos tarjetas rojas de manera injusta. Están cometiendo una serie de excesos contra Ayacucho FC”, afirmó.

Finalmente, Bellido pidió transparencia y que las normas se apliquen, volviendo a señalar al árbitro. “Nosotros hemos cumplido con los parámetros señalados, pero lamentablemente quieren darle vuelta y eso no se puede permitir. El señor Haro no se puede prestar para esta situación”, concluyó.

