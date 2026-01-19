FC Cajamarca se perfila para ser uno de los clubes revelación de la presente temporada de la Liga 1, con el experimentado delantero argentino Hernán Barcos como figura y capitán. El presidente de la institución, Omar Zavaleta, fue uno de los más entusiatas del último fin de semana durante la presentación y primer partido amistoso del plantel.

Al finalizar el encuentro en el que derrotaron a ADT, en la ‘Tarde Cajacha’, el directivo se mostró muy confiado en lograr losobjetivos deportivos del equipo, en lo que será su debut en la Primera División.

“Esperemos que este 2026 nos vaya muy bien, tenemos un equipo muy sólido. Al profesor le dije, el equipo ya está, ahora depende de su trabajo”, dijo Zavaleta.

Hernán Barcos es el gran referente del plantel. (Foto: FC Cajamarca)

En esa línea, se animó a prometer que si llegan a clasificar a una Copa Libertadores o Sudamericana, romperá el mercado con importantes fichajes tanto nacionales como extranjeros.

“Si este año logramos un torneo internacional, el próximo voy a tener otras figuras, no voy a defraudar, siempre vamos a tener un equipo sólido para pelear”, apuntó el Presidente del club.

Finalmente, destacó la importancia de jugadores de jerarquía y trayectoria para consolidar la imagen del club como uno de los más importantes a mediano plazo en nuestro país.

“Es muy importante el tema de marketing en Liga 1, y la llegada de Barcos, Lavandeira, Arley, nos ha traido mucho marketing al FC Cajamarca”, finalizó.

Con goles del ecuatoriano Jonathan Betancourt y el uruguayo Pablo Lavandeira, los dirigidos por Carlos Silvestri tuvieron un auspicioso debut ante sus hinchas, con victoria 2-1 sobre ADT, que había empatado con anotación de Joao Rojas.

FC Cajamarca debuta este sábado 31 de enero ante Juan Pablo II College en el estadio de Chongoyape desde las 3:15 p.m..

