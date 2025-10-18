El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 va llegando a su fin, definiendo también las posiciones finales de cada equipos. En ese sentido, desde la organización publicaron la programación de la fecha 18, la penúltima del segundo certamen del año. En el calendario destaca la última localía de Universitario de Deportes, uno de los candidatos al título que, de alcanzarlo, sería su tricampeonato nacional. Por otro lado, Alianza Lima y Melgar son los equipos que descansarán.

A la espera de lo que suceda en los próximos días y se comience a definir las posiciones en el Torneo Clausura. Desde la Liga 1 dieron a conocer los enfrentamientos para la penúltima fecha en el segundo certamen del año. Universitario, ganador del Apertura y fuerte candidato al título nacional, recibirá en el estadio Monumental a Deportivo Garcilaso.

El día jueves 6 de noviembre, cremas y cuzqueños tendrán una cita en el recinto de Ate, desde las 8:30 p.m. (hora peruana). Este partido significará la despedida de Universitario como local en el Torneo Clausura, debido a que en la última jornada jugará como visitante frente a Los Chankas en Andahuaylas. Este será el único duelo del día.

El viernes 7 se jugarán dos partidos. En primera instancia, desde la 1:00 p.m. (hora peruana), Cusco FC será local ante Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A las 3:15 p.m. (hora peruana), Sporting Cristal recibe a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Cienciano por Liga 1. (Foto: Liga 1)

Para el sábado 8 de noviembre, Ayacucho FC abre la jornada recibiendo a Comerciantes Unidos en el estadio Las Americas (1:00 p.m.). Juan Pablo II vs. Atlético Grau se ven las caras en el Complejo Juan Pablo II desde las 3:15 p.m. Este día será clave porque juegan equipos comprometidos con el descenso.

El domingo 9 también podría definirse a los equipos que descienden en la temporada. En primer turno, UTC vs. Sport Huancayo se darán cita desde el estadio Germán Contreras de Cajabamba a la 1:00 p.m. Por último, desde las 3:15 p.m. tendremos el choque de Alianza Atlético vs. Alianza Universidad en el Campeones del 36.

Por último, el lunes 10 de noviembre tendremos el ADT vs. Los Chankas en el estadio Unión de Tarma. Las acciones se desarrollarán desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Cabe resaltar que en esta jornada descansa Melgar y Alianza Lima no jugará porque Binacional fue expulsado de la competencia.

Un detalle nada menor es que la participación de Melgar culmina en la fecha 17 porque en la 18 descansa y en la 19 se enfrentaba a Binacional. Debido a la situación del ‘Poderoso del Sur’, los dirigidos por Juan Reynoso tendrán que acumular la mayor cantidad de puntos posibles en la previa para no contar con desventaja.

