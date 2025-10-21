Alianza Universidad lucha por no descender a Liga 2. El cuadro huanuqueño cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y solo sumó tres puntos en uno de sus últimos seis partidos, precisamente ante Alianza Lima en casa. De hecho, es colero en el acumulado con 24 puntos a dos de Ayacucho FC y a cuatro de UTC, rivales a los que tendría que superar para mantenerse en la Liga 1. En ese sentido, el cuadro de Roberto Mosquera tomó una radical decisión en medio de unas imágenes que involucran a jugadores de su plantel.

Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron ampayados por el programa MagalyTeve y el equipo azulgrana no dudó en emitir un comunicado en sus redes sociales anunciando que los implicados están en proceso de investigación y de momento fueron separados del equipo para lo que queda de temporada, mientras se evalúan sus descargos.

“El Club Alianza Universidad de Huánuco informa, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente. Asimismo, los jugadores implicados quedan exonerados temporalmente de los entrenamientos, mientras se evalúan sus descargos”, indicó Alianza UDH en un comunicado oficial.

El cuadro azulgrana reafirmó que no van a tolerar ninguna conducta antideportiva y que está enfocado en luchar en los últimos partidos del Torneo Clausura para salvarse del descenso: con la baja administrativa de Binacional, aún debe superar a otros dos equipos en la tabla Acumulada para mantenerse en Primera División al menos por un año más.

Alianza Universidad sigue en zona de descenso en la Liga 1. (Foto: @AlianzaUDH)

En el caso de Ascues y Gómez, eran los futbolistas con mayor continuidad en el Torneo Clausura: ambos llegaron a mitad de temporada y disputaron 10 partidos, procedente de ADT y Cienciano. Con respecto a Barco, llegó también para la segunda etapa del torneo, tras su paso por Santos de Liga 2, y apenas disputó tres compromisos, en todos ingresando.

Ahora, Roberto Mosquera deberá echar mano del plantel que tiene para afrontar los últimos partidos del Torneo Clausura: visitará a UTC en Cajamarca, en un duelo con un rival directo por la permanencia, y luego recibirá a Cusco FC, que pelea por el boleto a la Copa Libertadores. Completará el calendario recibiendo a Alianza Atlético y visitando a Juan Pablo II.

Roberto Mosquera llegó a principios del Torneo Clausura, para reemplazar a Mifflin Bermúdez en el banquillo azulgrana, y obtuvo buenos resultados como las victorias ante ADT, Comerciantes Unidos, Los Chankas y Alianza Lima. Precisamente esos triunfos le permitieron seguir con opciones matemáticas de luchar por la permanencia en la Liga 1 2025.

Roberto Mosquera llegó a Alianza Universidad con la misión de salvar el descenso. (Foto: Alianza UDH)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Universidad?

Luego de perder por 2-1 a manos de Melgar y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Universidad volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este domingo 26 de octubre desde las 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

