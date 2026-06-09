Universitario de Deportes busca reponerse luego de un irregular Torneo Apertura de la Liga 1, y la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto generó la salida del entrenador español Javier Rabanal, quien no encontró plasmar su idea en un plantel acostumbrado a ganar los últimos campeonatos nacionales de nuestro país.

Esto ha generado un clima de inestabilidad y fuertes críticas por parte de los hinchas cremas que cuestionan las contrataciones para el 2026. Uno de los más criticados es el delantero hispanosenegalés Sekou Gassama, quien llegó con buen cartel, pero no ha tenido los minutos ni rendimientos esperados.

Por tal motivo, sería uno de los futbolistas que no continuaría para la segunda parte del año, y en la ‘U’ se interesaron en un viejo conocido: Raúl Ruidíaz. ‘La Pulga’ ha sido campeón con Universitario y calzaría perfecto en los plantes del nuevo entrenador Héctor Cúper.

Sin embargo, la dirigencia crema buscaría agotar, primero, todas las chances para fichar al delantero ítalo peruano Gianluca Lapadula, de larga carrera tanto en la Serie A como B de Italia. Con una amplia carrera y capacidad comprobada incluso en la selección peruana.

Esto último no habría caído nada bien a Ruidíaz, quien desde que dejó el club Seattlle Sounders de la MLS, y regresó al país, tuvo la intención de regresar a la ‘U’, institución donde se formó y del cual es hincha.

Ruidiíaz fue campeón nacional de la 'U' en 2009 y 2013. (Foto: Universitario)

En L1 Radio, el periodista Gustavo Peralta reveló que el actual delantero del Atlético Grau se siente muy golpeado por la demora de su fichaje, pues calculaba que todo se daría mucho más fácil y, sobre todo, rápido.

“Si no llega Ruidíaz en esta, ya no llega nunca más a Universitario. Está muy movido y golpeado. Él pensaba que, a esta altura, ya se podía cerrar y hoy el panorama ha cambiado. La ‘U’ va a esperar la decisión de Lapadula, vamos a ver”, dijo el comunicador.

Si bien Ruidíaz no ha mantenido un alto rendimiento en un irregular Grau, que se encuentra en la zona baja de la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026, es un delantero vigente y con la cuota goleadora que le hace falta a Universitario que solo tiene como hombre de área a Álex Valera.

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