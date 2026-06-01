Universitario de Deportes cerró su participación en el Torneo Apertura con una victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo, culminando en tercer lugar en la tabla de posiciones con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. En un balance general, independientemente de no haber ganado el primer certamen del año, la ‘U’ ha tenido semestre muy irregular y están obligados a que esa tónica cambie en la segunda parte del año si quieren meterse de lleno a la disputa por el título de la Liga 1.

En ese sentido, el área deportiva viene evaluando los fichajes que necesitan hacer para mejorar el plantel y volver a ser un equipo competitivo. Una de las zonas más sensibles donde los cremas requieren reforzarse en la delantera, especialmente por la decepción que terminó siendo Sekou Gassama –aunque podría tener una nueva oportunidad con Héctor Cúper–. Así pues, en las últimas horas se confirmó que se abrió la posibilidad de volver a contar con los servicios de un viejo conocido: Raúl Ruidíaz.

Eso no es todo, pues recientemente hubo un primer contacto formal con el delantero milita en Atlético Grau. Según confirmaron en Al Límite, Ruidíaz está en Lima en estos momentos y el pasado sábado alguien allegado a Universitario se reunió con él. No se sabe si esta primera conversación dejó un resultado positivo o negativo, pero sí se pactó una nueva reunión para este lunes. Lo real es que hay una intención desde la institución estudiantil.

Raúl Ruidíaz llegó a Atlético Grau tras no renovar con Seattle Sounders en el 2024. (Foto: Atlético Grau)

Como es de público conocimiento, no es la primera vez que Universitario busca a Ruidíaz, pues ya sucedió en el pasado reciente y la relación no quedó en los mejores términos. Cuando se juntaron para repatriarlo después de su salida de Seattle Sounders, hubo desencuentros desde lo económico y la relación quedó resquebrajada desde entonces. No obstante, todo hace indicar que esta apertura al diálogo podría cambiar el panorama.

Coincidentemente, el último gol de Raúl Ruidíaz con Atlético Grau fue en la victoria por 1-0 sobre Universitario, el pasado 15 de mayo. Si la reunión de este lunes despeja más el panorama, ahí recién podríamos empezar a hablar de que esta posibilidad está cerca de cocinarse. Por ahora, tal como señalaron en el programa de L1 MAX, los hinchas de la ‘U’ deben tomar las cosas con calma y esperar a que haya un ofrecimiento formal, ya que todo puede cambiar de un momento a otro y querer en nada.

Un detalle no menor es que la ‘Pulga’ tiene contrato con Atlético Grau hasta finales del 2029; es decir, si los merengues quieren contar con sus servicios, tendrán que negociar antes de poner el dinero sobre la mesa. Ojo, Héctor Cúper ya dio el visto bueno para que estas negociaciones comiencen; pero si las conversaciones no prosperan, el área deportiva tendrá que apuntar a otro lado para reforzar su ofensiva. Hay que tener en cuenta que el libro de pases se abrirá el 1 de julio y se cerrará el 11 de agosto.

Raúl Ruidíaz tiene tres goles en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio con el estadio y horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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