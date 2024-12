Luego de siete años, Raúl Ruidíaz cerró una exitosa etapa con Seattle Sounders, que a través de sus redes sociales informó que el delantero peruano no continuaría en el club. De esta manera, la ‘Pulga’ queda libre y, claro, con la posibilidad de negociar con otros equipos sin ningún inconveniente. Si bien esta noticia alegró a los hinchas de Universitario de Deportes, quienes buscaron repatriarlo desde hace algunos años, su futuro con los de Ate tomó un rumbo distinto. Según información de L1 MAX, para la ‘U’ Ruidíaz ya no sería prioridad, ya que en Ate buscan incorporar a un delantero del extranjero.

Para nadie es nuevo que Universitario de Deportes tenía como objetivo que Raúl Ruidíaz sea el nuevo ‘9′, incluso desde varias temporadas atrás. Si bien es cierto que ambas partes siempre mostraron disposición y el esfuerzo para que se concrete la operación, el contrato que el goleador tenía con Seattle Sounders fue el principal impedimento.

En medio de esta situación, Depor conoció que el futuro de la ‘Pulga’ seguiría en Estados Unidos. Asimismo, Raúl cuenta con dos propuestas de la MLS, aunque de clubes que no están peleando objetivos importantes en la liga estadounidense. Sin embargo, en tienda merengue son conscientes de que el tiempo es corto y que el inicio de la ‘pre’ está cerca, por lo que deben definir el equipo lo más rápido posible para afrontar los desafíos de la temporada: ir con todo por el tricampeonato y hacer un buen papel en la Libertadores.

Por esta razón, según información de L1 MAX, la directiva de Universitario de Deportes ya no tiene al delantero nacional como objetivo para el 2025. “La prioridad es el delantero extranjero, donde se apuntan todas las balas. La ‘Pulga’, por más que hoy esta libre (de contratos), las condiciones -de la ‘U’- no son la mismas de mitad de año y eso no va a cambiar. Es por eso, que no es prioridad hoy”.

Asimismo, indicaron que en Ate tienen interés en un delantero procedente de Colombia para reforzar la zona de ataque. “La ‘U’ apuesta por un ‘9′ del extranjero. El nombre que más le gusta a Universitario es Leonardo Castro (juega en Millonarios), pero no es un nombre fácil (de contratar). Eso sí, la ‘U’ solo apunta en contratar a un delantero”. Es importante mencionar que los cremas no pretenden pagar cifras exorbitantes por un delantero, ya que el objetivo para el 2025 se enfocará en pagar su deuda con el plan de viabilidad.

Mientras se define quién será el nuevo atacante de los merengues, el club se viene reforzando en otras zonas del campo. Por ejemplo, contrató a Jairo Vélez, procedente de César Vallejo; César Inga y Paolo Reyna, quienes llegan desde ADT y Melgar, respectivamente. Pero hay más, ya que también sumó un nuevo arquero: Miguel Vargas, ex Deportivo Garcilaso. Ojo, los nuevos ‘jales’ se encuentran entrenando en Campo Mar, bajo la dirección de Bustos, con el objetivo de conseguir el tricampeonato y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2025.

¿Qué dijo Bustos sobre Raúl Ruidíaz?

En entrevista exclusiva con Depor, hace un mes, Fabián Bustos -director técnico de la institución- manifestó su interés por la ‘Pulga’: “Para un jugador que es ídolo del club siempre estarán las puertas abiertas. Ahora, es un tema dirigencial. Conversé con él en su momento, conversó la dirigencia; él quería venir, pero no se pudo dar porque no lo liberó Seattle. Ahora si él tiene la libertad de poder decidir, puede ser un aporte para el club”.

El director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, también se refirió al caso. “Raúl Ruidíaz es una posibilidad porque acaba contrato, pero es prematuro. Va a depender de Raúl”, dijo en Fútbol Como Cancha. Sobre las diferencias económicas, el directivo comentó que estas podrían retrasar el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes. Sin embargo, añadió que “en estos casos depende mucho más de los jugadores”.

Los números de la ‘Pulga’ en Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz se unió al Seattle Sounders en junio de 2018, marcando un antes y un después en la historia del club. Rápidamente, se convirtió en un jugador importante del equipo y luego máximo goleador del combinado de los ‘Rave Green’, con 86 tantos. Logró el titulo de la MLS Cup en 2019 y en 2022 se llevó la Conchachampions, siendo clave en ambas definiciones. Sin embargo, los dos últimos años, las lesiones le quitaron ritmo y cantidad de goles.

Por si fuera poco, en junio de este año, fue apartado del equipo tras un desacuerdo con su entrenador, Brian Schmetzer. Según informes, la tensión surgió cuando Ruidíaz, después de contribuir a una remontada contra el FC Dallas, decidió no celebrar la victoria y se dirigió directamente al vestuario, lo que fue interpretado como una falta de respeto hacia el cuerpo técnico.

Aunque Schmetzer negó públicamente que la separación se debiera a una discusión, ese fue el corto circuito con el DT. Si bien la ‘Pulga’ se reincorporó a los entrenamientos, la relación con su DT siguió siendo tensa y con pocas chances. Su último partido con camiseta del Seattle fue en las semifinales de la MLS Cup a finales de noviembre, cuando entró a los 82′ en la derrota 1-0 ante Los Angeles Galaxy.

Números de Raúl Ruidíaz Partidos Minutos Goles Asistencias Seattle Sounders 176 12789′ 86 14

Raúl Ruidíaz llegó a Seattle Sounders en 2018. (Getty)





