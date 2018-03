Real Garcilaso: Óscar Ibáñez confirmó su salida del club cusqueño

Tras dirigir apenas ocho partidos a Real Garcilaso , la directiva cusqueña decidió separar a Óscar Ibáñez del cargo de entrenador. De hecho, el detonante fue la última derrota que sacó ‘La Máquina celeste’ en Copa Libertadores. Cayó goleado por 3-0 ante Estudiantes de La Plata.

“Anoche me reuní con el vicepresidente del club y acordamos la rescisión de mi contrato. Ya nos pusimos de acuerdo para resolver el vínculo laboral y ahora solo estoy a la espera que se me cumpla con lo que me corresponde en la parte económica”, confirmó Ibáñez a Radio Ovación.

Recordemos que la directiva de Real Garcilaso venía evaluando constantemente el trabajo de Ibáñez al mando del club. Inclusive, trascendió de una supuesta salida del técnico antes del duelo por Copa Libertadores ante Santos. Pero la victoria conseguida en Cusco habría calmado las aguas en tienda celeste.

A lo largo de su paso por Real Garcilaso, Ibáñez consiguió tres victorias entre el Torneo de Verano y la Copa Libertadores. Y fueron también cuatro derrotas.

¿Quién reemplazará a Ibáñez? Será una dura tarea que tendrá que resolver la criticada directiva de Real Garcilaso.

Pedro Troglio tras derrota de Universitario: "Que vuelva Alexi Gómez"