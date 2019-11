Reimond Manco tras romperla en Sport Boys: “Los locos somos los que le abrimos el camino a los sabios”

Con los ánimos más calmados y en la tranquilidad de su hogar, Reimond Manco nos atiende con la amabilidad que los caracteriza, en medio de la euforia que se vive en el Callao, luego de la victoria clave que forzó Sport Boys ante Melgar. El ‘Rei’ marcó un golazo, repartió ‘chocolate’ y fue elegido la figura. Ahora, todos en el Puerto lo idolatran y le agradecen su compromiso con la camiseta ‘rosada’, que se aferra a permanecer en Primera División.

► 'O Rei' del Callao: Manco realizó 'sombrero', metió pase del desprecio y desató la locura de la hinchada de Boys [VIDEO]

Con la cabeza más fría, ¿cómo tomas este buen momento con Boys?

Con tranquilidad. El fútbol es muy ingrato: mañana no hace un buen partido y eres un villano. Ya tengo 29 años, no vivo de portadas, ni de comentarios. Ahorita toca asimilar el triunfo. Esto fue de todos. Por eso hemos dormido tranquilos.

¿Fue una buena decisión regresar a Lima para salvar a un equipo del descenso?

Cuando llegué, todos me decían que era una locura lo que estaba haciendo. Y yo respondía que nací y crecí con locura en la cabeza. Hoy en día ya no se habla de una locura, sino de una buena decisión de mi parte. Al final, los locos somos los que le abrimos el camino a los sabios.

¿Qué tanto influyó Marcelo Vivas en esta nueva etapa tuya?

No, acá tiene que ver mucho el equipo que me apoyó en todo momento. Además, Johan Vásquez [administrador] estuvo a muerte conmigo. Sé que lo critican mucho, porque Boys es un equipo con mucha presión, pero ahora nos pagan puntualmente, nos dan desayunos, proteínas, etc. Vamos por buen camino.

Te vemos muy feliz, enamorado y, sobre todo, alejado de la polémica…

Gracias a la familia. Mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos estuvieron siempre conmigo. Yo vine a Sport Boys por dos promesas que tenía que cumplir. Ahora, la gente del Callao me quiere mucho, son espectaculares.

¿Qué te dicen cuando caminas por el Callao?

Me saludan con mucho respeto, me felicitan y me dan ánimos.

¿Sueñas con convertirte en un ídolo de Boys, como lo fue ‘Kukín’ Flores?

Los ídolos son de barro. Con el tiempo, el hincha se olvida de ellos. Para ser ídolo, tienes que marcar una historia. Ahorita peleamos por no descender y yo me conformo con que la gente me quiera y, sobre todo, me valore.

¿Qué opinas cuando ves que la gente te pide en la Selección Peruana?

Es muy apresurado. Yo estoy acá para ayudar a salvar al Boys.

Aquí Adrián Zela con el cajón en el Día de la Canción Criolla. (Video: Instagram)

¡Cierren todo y apaguen las luces! Manco anotó un golazo de tres dedos contra Melgar y hay fiesta en el Callao [VIDEO]

Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan en Matute por la Fecha 14 del Torneo Clausura

DT de Dinamo de Kiev no convocó a Carlos Zambano, pese a no haber defensas en la banca

¿Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal? El favorito de las casas de apuestas para ganar el Torneo Clausura