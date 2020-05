Reimod Manco se animó a contar lo que pasó en 2011 cuando dejó el Atlante de México. El volante de Binacional dijo, en aquella oportunidad, que fue víctima de un secuestro pero nunca fue claro sobre lo que vivió, las amenazas que recibió y las razones por las que fue golpeado.

“Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”, dijo el mediocampista de Binacional en DirecTV.

“Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz. pero ese problema ocurrió a la 1.30 de la mañana y a las 9 estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima”, recordó el jugador.

Lo malo de todo eso, contó Reimond Manco, es que Atlante ya había hecho efectiva la opción de compra para tenerlo en sus filas.

En aquel entonces el club mexicano baja a Reimond Manco por presentarse al entrenamiento con aliento alcohólico y por fingir un secuestro en un balneario de Cancún.

Reimond Manco y la Selección

Un sueño que quiere cumplir. Reimond Manco habló sobre la posibilidad de retornar a la Selección Peruana, posibilidad que no descarta, más aún por encontrarse motivado por ser dirigido por el estratega que llevo a la blanquirroja a un Mundial tras 36 años de ausencia.

“Si quiero llegar a la Selección Peruana es porque también me gustaría que me dirija el profesor Ricardo Gareca", sostuvo el mediocampista de Deportivo Binacional en diálogo con DirecTV Sports.

