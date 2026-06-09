Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura de la Liga 1 esta temporada, un reconocimiento más que merecido por su destaco campeonato en la zaga de Alianza Lima que se quedó con la primera competición de la temporada en nuestro país y es firme candidato para el título nacional, algo que no logran desde el 2022.

El defensor de 29 años, oriundo de Pucallpa, también fue citado por Mano Menezes a la selección peruana y esto, además de un sostenido rendimientos en los últimos años, ha despertado interés en varios clubes del extranjero que buscan sumarlo a sus planteles.

Uno de ellos sería el Gremio de Porto Alegre. Según algunos rumores, el zaguero agrada a la directiva del ‘Tricolor Gaúcho’ que ya fichó a un jugador de Alianza Lima en el pasado cercano. Como se recuerda, Erick Noriega actualmente milita en este equipo, tras una gran campaña con los blanquiazules.

Sin embargo, el periodista brasileño Fabio Vargas, especializado en información de Gremio, se encargó de desmentir este supuesto acercamiento, pues no existe ninguna comunicación hasta el momento.

“La prensa de Perú informó que el Gremio habría hecho una consulta por Renzo Garcés, defensa de 29 años del Alianza Lima. A pesar del revuelo, el Gremio niega cualquier tipo de interés en el defensor peruano”, indicó en su cuenta de ‘X’, ex Twitter.

⚠️🚨 Zagueiro peruano na mira?!



A imprensa do Peru informou que o Grêmio teria feito uma sondagem por Renzo Garcés, zagueiro de 29 anos do Alianza Lima.



Apesar da repercussão, o Grêmio nega qualquer tipo de interesse no defensor peruano. pic.twitter.com/eZBEGcpoWb — Fábio Vargas (@fabioHDG) June 7, 2026

Pese a que según esta información no existe interés de Gremio, sin duda, tendrá nuevas oportunidades para jugar en el exterior, pues aún tiene una edad de madurez futbolística y un nivel que va en constante ascendo. A su buen juego le ha sumado una interesante cuota goleadora.

En los últimos dos amistosos internacionales de la selección peruana ante Haití y España, Garcés fue titular y le tocó anotar en la remontada ante el país del Caribe.

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