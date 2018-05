Roberto Chale: "Tengo contrato con la 'U' y estoy listo para volver"

Pedro Troglio renunció al finalizar el Torneo de Verano y en Universitario de Deportes analizan opciones para reemplazarlo. En plena búsqueda, Roberto Chale reveló que está listo para reintegrarse al equipo crema.

"Yo tengo contrato con la 'U' y estoy listo para integrarme a mi club. No vaya a ser que en estos días me vaya al Unión Callao y resulta que me hacen un juicio", comentó el Tío 'Terrible' en declaraciones a Teledeportes.

Sobre la posibilidad de reemplazar a Troglio en el primer equipo de Universitario de Deportes, agregó: "Me quedo en stand-by la contestación, no digo sí o no, pero ya estoy lindo de exterior. Vamos para la cancha", sentenció.

Roberto Chale tenía un contrato de imagen con la 'U', pero según Depor pudo conocer el club terminó con el vinculo en marzo, por lo que el caso del extécnico está en la Agremiación. Es importante recordar que Chale estuvo 'de baja' por problemas de salud.

Entre la opciones que maneja Universitario de Deportes están el argentino Cristian Díaz (41), quien dirigió a la Universidad San Martín en la temporada 2015, y el chileno Nicolás Córdova, de 39 años, quien dirigió toda su carrera en el fútbol de su país.

