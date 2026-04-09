Roberto Mosquera habló sobre la posibilidad de haber dirigido a Universitario. (Foto: GEC)
Roberto Mosquera habló sobre la posibilidad de haber dirigido a Universitario. (Foto: GEC)

es uno de los entrenadores más experimentados del fútbol peruano. Ha paseado sus tácticas y ternos por los clubes más importantes de la liga local, sin embargo, aún no ha dirigido a todos.

Diego Penny le consultó a ‘Mou’ si es que dirigiría a Universitario de Deportes; ya que ya estuvo en los banquillos de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Yo sé que no voy a ir a la ‘U’ nunca, pero soy un profesional. Si me hubieran querido contratar en algún momento yo le hubiera dicho que sí”, contestó el entrenador.

De esta manera, Mosquera no le cerró las puertas a dirigir a otro grande del fútbol peruano.

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