Este último jueves, Universitario de Deportes consiguió una importante victoria sobre César Vallejo, en la fecha 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien los merengues regresaron contentos a la capital con los tres puntos, en el cuadro ‘Poeta’ existió mucho malestar no solo por el resultado, sino también por el arbitraje. Y es que Roberto Mosquera, DT del conjunto trujillano, solicitó a la CONAR la explicación de cómo se está manejando el VAR en el campeonato nacional, haciendo hincapié en la jugada donde Rodrigo Ureña fue expulsado.

¿Qué sucedió? Corría el minuto 72 y Jairo Vélez inició un feroz ataque por la banda derecha. Luego de superar a Hugo Ancajima, el atacante ecuatoriano estaba listo para entrar al área rival, pero Rodrigo Ureña apareció con una dura entrada para evitar que progrese. Si bien el árbitro Jesús Cartagena no cobró falta en un inicio, recibió el llamado del VAR, algo que causó el malestar de ambos banquillos. Minutos después, expulsó al futbolista chileno, cobrando un tiro libre a favor de los dueños de casa.

En relación a ello, Roberto Mosquera se pronunció y aseguró que nunca ha visto que el uso de esta tecnología se utilice para cobrar este tipo de faltas. “La verdad es que yo no creo que el VAR esté para cobrar tiros libres. Nunca he visto que el VAR cobre tiros libres. O cobra penal o no cobra nada. Nos hizo creer a todos (sobre el penal). Pero bueno, no he hablado de los árbitros. Veremos si alguien de la CONAR podrá salir y explicar cómo se está manejando el VAR”, señaló en rueda de prensa.

Cabe resaltar que el DT del ‘Poeta’ no fue el único que se refirió al tema, puesto que Jorge Fossati también criticó al arbitraje de Jesús Cartagena. “Les juro que quisiera tener un árbitro para que nos explique por qué si el juez no había dado nada y si la pelota está fuera del área, no es penal, ¿Por qué interviene el VAR?, no entendí”, sostuvo el entrenador uruguayo.

Así pues, César Vallejo perdió tres puntos importantes en su último encuentro ante Universitario de Deportes, los mismos que son vitales en su lucha por clasificar a un torneo continental. Al día de hoy, la escuadra trujillana marcha en el séptimo lugar, con 47 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar César Vallejo?

Tras el encuentro ante el conjunto estudiantil, César Vallejo se alistará para afrontar su próximo reto de la presente temporada. Si bien los ‘Poetas’ descansarán en la fecha 17 del Torneo Clausura 2023, se enfocarán en el duelo de la próxima jornada, ante UTC. Si bien aún no existe fecha ni horario confirmado, el elenco trujillano buscará a como dé lugar sumar de a tres en condición de visita.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO