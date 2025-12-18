El entrenador Roberto Mosquera se incorporó al club Alianza Universidad de Huánuco en la segunda parte de la temporada, con el único objetivo de salvarlo del descenso a Liga 2. Pese a conseguir buenos resultados al inicio de su gestión, no pudo evitar lo antes mencionado y compartió algunas reflexiones de su campaña.

Además de reconocer los puntos bajos como institución, arremetió contra el arbitraje nacional, pues considera que no existió justicia en muchos de los partidos en los que le tocó estar al mando del equipo huanuqueño.

“El equipo no estaba bien físicamente, no había gimnasio, no había GPS, pero eso no nos amedrentó. Antes de nuestra llegada solo habían ganado dos partidos”, dijo en una reciente entrevista en Ovación.

“Luego de eso, el VAR y los arbitrajes nos trataron diferente. Hay un porcentaje del descenso de Alianza Universidad que se debe a decisiones arbitrales”, dijo el entrenador de 69 años, que ya ha sido campeón nacional en varias oportunidades desde este cargo.

Alianza Universidad jugará en la Liga 2 la próxima temporada.

Por otro lado, y aún sin definir su futuro para el 2026, reveló que recibió una propuesta por parte de Juan Pablo II, la misma que desestimó por encontrarse en competencia por los mismos intereses que el club norteño.

“Me llamaron el 27 de octubre, pero les dije que no. Estábamos jugando lo mismo, el descenso, y además no era el momento, porque nos enfrentábamos en la última fecha”, finalizó.

Roberto Mosquera logró dos títulos nacionales en el banquillo de Sporting Cristal en el 2012 y 2020. Además, logró también el campeonato con Deportivo Binacional en 2019.

En otras de sus últimas declaraciones, expresó su deseo de que el nuevo entrenador de la selección peruana sea uno con conocimiento del medio y jugador nacional.

