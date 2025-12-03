Roberto Mosquera reapareció públicamente en el Estadio Nacional para presenciar la primera semifinal de los play-offs por ser Perú 2 en la Liga 1 2025. Tras consumarse el descenso de Alianza Universidad, el experimentado técnico asistió como espectador al duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, dejando ver su conocido hinchaje por el cuadro rimense. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes ni en L1MAX, pues fue entrevistado en la previa del partido que finalmente acabó 1-1 y dejó la llave abierto para cerrar la serie en Matute.

Su presencia coincidió con el cierre de una temporada difícil en su carrera. Mosquera asumió Alianza Universidad con el objetivo de sostener al equipo en la Liga 1, pero la campaña fue irregular y terminó con el cuadro huanuqueño perdiendo la categoría. Bajo su conducción, el equipo obtuvo buenos resultados, pero fue condenado a la baja y ahora deberá buscar nuevos horizontes. ¿Se ve de vuelta en La Florida?

“Hay un entrenador y no estoy pensando en ser técnico de Cristal, he venido como hincha. Estamos en manos de uno de los mejores entrenadores de Sudamérica, como Paulo Autuori. No hay ninguna duda de su personalidad, trayectoria y talento. Campeón de la Copa Libertadores dice muchísimo, esperamos el 2026 volver al campeonato que es la historia de Sporting Cristal”, señaló el DT.

Mosquera, campeón nacional con Binacional en 2019, también recordó su exitoso pasado por Sporting Cristal y los títulos que consiguió en el equipo de La Florida, muy distante de la actualidad del cuadro cervecero, que no sale campeón nacional desde la temporada 2020, cuando al mando de ‘Mous’ derrotó a Universitario de Deportes en la final en el Estadio Nacional.

Roberto Mosquera llegó a Alianza Universidad en agosto, en pleno arranque del Torneo Clausura. (Foto: Alianza Universidad)

“Siempre apuro por jugar bien y hay un apuro por campeonar. En 2012, Cristal tenía siete años sin campeonar y campeonamos, y en 2020 estaba último, tomamos el equipo luego de haber campeonado con Binacional, estábamos a tres puntos del último, me cayó el país encima porque dije que quería campeonar y campeonamos. En tres años que estuve perdimos tres partidos por año, algo que no ha vuelto a suceder”, agregó el técnico.

Hoy, tras cerrar su ciclo en Alianza Universidad, Mosquera parece tomarse un breve descanso, siempre cerca del fútbol y analizando desde la tribuna estos play-offs. Mientras tanto, analizará alguna propuesta de cara a la temporada 2026, más allá de que por su identificación por Sporting Cristal, y los títulos que tiene en La Florida, siempre se le relacione con el club rimense.

“Tengo seis títulos con Sporting Cristal, y el club tiene 20. Es decir, tengo 3.3 (de promedio) que es bastante y algunos no lo valoran, pero en la vida hay de todo. Los resultados no se pueden borrar”, agregó Roberto Mosquera, quien también ganó un torneo corto (Torneo Apertura) con Juan Aurich en 2014 y también es recordado en Bolivia por su paso por Jorge Wilstermann y Royal Pari.

Roberto Mosquera dirigió a Jorge Wilstermann de Bolivia en la Copa Libertadores. ( Foto: EFE)

