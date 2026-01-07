Rodrigo Ureña llegó a Millonarios para la temporada 2026. (Foto: Composición / Millonarios)
La salida de Rodrigo Ureña fue uno de los momentos más comentados en el presente mercado de fichajes de Liga 1. El volante chileno dejó Universitario de Deportes -equipo con el que fue tricampeón- para fichar por Millonarios de Colombia. Ya en tierras ‘cafeteras’, el ‘Pitbull’ está listo para iniciar la pretemporada con su nuevo equipo. En las últimas horas, se pudo conocer que también contará con un compañero de lujo: Radamel Falcao. El histórico delantero colombiano vuelve al cuadro ‘Embajador’.

Noticia en desarrollo...

