Un jugador indispensable en el esquema de Universitario de Deportes es Rodrigo Ureña. Fue vital en la obtención del título nacional en 2023 y en 2024 continúa en un buen nivel y ayudó a que el club consiga el Torneo Apertura de la Liga 1, en el año de su centenario. En una reciente entrevista, el mediocampista de 31 años, con experiencia en el fútbol chileno y colombiano, destacó que en 2012 visitó por primera vez las instalaciones de la institución merengue y quedó encantando con la infraestructura, pues era digna de un equipo grande.

En el programa Con Calle, del periodista Pablo Ocaña, el exfutbolista de Unión Española aseguró que llegó a jugar en el estadio Monumental cuando estaba iniciando su carrera profesional. Esa experiencia lo motivó a aceptar la oferta de los cremas. “Vine a jugar en 2012, 2013. Entrené en Campo Mar, jugué en el Monumental. Ahí uno se va da cuenta de las características de equipo grande que tiene. Tiene su estadio propio, su complejo propio, donde uno puede desenvolverse”, dijo.

Sobre su decisión de firmar con el club crema, comentó lo siguiente: “La verdad estoy muy contento, muy tranquilo, porque gracias a Dios se me han venido dando las cosas. Trato de hacer lo mejor posible día a día. Entregarme al cien por ciento al club. No estoy aquí para llenar un espacio, vine acá para hacer mi propia historia, que mi apellido y mi nombre sean respetados en el fútbol peruano y apoyar al fútbol peruano desde mi humilde posición”.

Ureña resaltó que tiene un contrato de tres años, pero aseguró que eso no significa que esté atado a la institución. “Hay un contrato firmado, pero también hay cláusulas de salidas. Lamentablemente los contratos también están hechos para romperse. En lo personal estoy muy contento en la ‘U’. Sé lo que representa a nivel país, lo importante que es para toda la gente que al club le vaya bien y esté bien posicionado. Tenemos que seguir mejorando cosas y para eso estoy acá”, añadió.

También apuntó que le costó un poco adaptarse al fútbol peruano. “No era fácil llegar al fútbol peruano. Me costó porque aquí no jugaban con VAR. Yo venía, por lo menos, cinco años jugando con VAR en Chile y en Colombia. Cuando llegué, había situaciones que desde lo futbolístico, me incomodaban. No era fácil manejar un poco la situación. La presión ha sido fuerte, intensa. Obviamente la llegada del ‘profe’ (Jorge Fossati) me dejó fluir en mi juego, a lo que yo venía acostumbrado a hacer. Me dio la libertad de decidir en la cancha”, manifestó.

Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima en algún momento en su carrera. Rodrigo fue contundente con su respuesta: “La gente de Alianza no merece tener un jugador que haya estado identificado con la ‘U’ y la gente de la ‘U’ no merece que yo le haga algo así”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario enfrentará a Atlético Grau el domingo 21 de julio, en el estadio Municipal ‘Campeones del 36′ de Sullana, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. El inicio del encuentro está fijado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina y Uruguay a las 3:00 p.m.; en Chile, Paraguay y Venezuela a las 2:00 p.m.; mientras que en México a las 12:00 p.m.

Este compromiso será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.





