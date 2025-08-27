Alianza Lima atraviesa un momento de expectativa internacional mientras sigue a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La llave que debía emparejar a los blanquiazules con el ganador de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda quedó en suspenso tras los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América. La CONMEBOL aún no ha emitido un fallo definitivo y, mientras los rumores crecen, Néstor Gorosito decidió pronunciarse por primera vez, dejando frases que no pasaron desapercibidas ni para los hinchas ni para la prensa argentina.

El estratega argentino reconoció que la situación ha generado incomodidad en la planificación del club íntimo. “Estamos con un poco de incertidumbre, porque no sabemos con quién vamos a jugar. Eso dificulta la preparación y genera intranquilidad”, admitió en diálogo con ESPN.

El ‘Pipo’ también se refirió a las versiones que circulan en torno a una posible clasificación directa de la ‘U’ de Chile. “Son solo comentarios, nada confirmado. Nosotros nos enteramos por los medios de lo que puede pasar. La verdad es que seguimos esperando la decisión oficial”, sostuvo, dejando claro que ni él ni el plantel tienen información distinta.

Gorosito desea una solución ejemplar

Más allá de la cautela, Nestor Gorosito no ocultó que hay un escenario que lo seduce: la posibilidad de que Alianza Lima avance a semifinales sin necesidad de disputar los cuartos. “La resolución tiene que ser ejemplar y respetar el reglamento. Pero si me preguntas, siempre es lindo poder pasar de ronda sin jugar. Es mejor llegar más lejos en el torneo”, señaló con sinceridad.

Eso sí, el técnico también puso el foco en el impacto que podría tener un castigo a puertas cerradas. “Ojalá que no pase. Alianza no tiene la culpa de lo sucedido y su hinchada merece estar presente. Esperamos que la decisión no afecte a quienes no hicieron nada”, expresó.

En el análisis estrictamente futbolístico, el argentino comparó a los posibles rivales. “La U de Chile es un equipo dinámico, con mucha velocidad, mientras que Independiente venía bien, aunque con un bajón reciente. Para mí tenían mejores individualidades. Son dos estilos distintos y complicados”, explicó.

Néstor Gorosito renovaría su vínculo con Alianza Lima. (Foto: AFP)

¿Hay ‘Pipo’ para rato en Alianza Lima?

La incertidumbre internacional coincidió con una consulta sobre su propio futuro. Nestor Gorosito reveló que ya habló con la directiva íntima y que en septiembre definirá si continuará al frente del equipo en 2026. “Nos sentimos muy bien en el club, con un buen trato y una gran relación con la gente. Les dije que quiero definir mi situación pronto porque mi cuerpo técnico también necesita claridad”, contó.

El DT dejó entrever que su intención es quedarse, aunque todo dependerá de la conversación con la dirigencia. “Ellos manifestaron que quieren que nos quedemos. En los próximos días hablaremos y veremos si es para sí o para no”, añadió.

Por ahora, el futuro inmediato de Alianza Lima en la Copa Sudamericana está en manos de la CONMEBOL. Mientras el fallo se define, Nestor Gorosito mantiene la calma, prepara a su equipo y lanza un mensaje directo de esperanza a los hinchas blanquiazules.

