Se acabó el misterio en Ate, porque después de varias semanas en las que el equipo se encontraba bajo el interinato de Jorge Araujo, Universitario de Deportes ya conoce a su entrenador oficial para lo que resta de la temporada. En conferencia de prensa, fue presentado Héctor Cúper que, acompañado de su comando técnico, habló largo y tendido sobre cómo afrontará esta nueva experiencia a pesar de haber estado en una larga pausa, sin dirigir a algún equipo. Sincerándose con los medios, reveló que no todo podrá arreglarse de la noche a la mañana pero que los objetivos son claros dentro del torneo local.

El arribo del experimentado estratega argentino marca el inicio de una reestructuración táctica que busca potenciar el rendimiento del vigente campeón peruano. Con un palmarés que incluye ligas europeas y finales continentales, Cúper asume el mando con la responsabilidad de gestionar un plantel que ya conoce el éxito pero que requiere una nueva dirección estratégica.

Su llegada a Lima no solo eleva las expectativas de la hinchada merengue, sino que posiciona a la institución en el escaparate del fútbol internacional debido a su reconocida trayectoria global en los banquillos. “La noticia recorre el mundo gracias a Universitario. Haremos todo lo posible, la exigencia para nosotros mismos es muy fuerte y también lo será para el equipo”, inició diciendo.

Héctor Cúper fue presentado como entrenador de Universitario. (Foto: GEC)

Durante su presentación, el técnico enfatizó que la exigencia será máxima para estar a la altura de la magnitud del club. “Sé que me voy a tener que adaptar pero ellos también tendrán que adaptarse a mí, y eso será el equilibrio. Lo afrontamos con optimismo y sobre todo con convencimiento”, sostuvo sobre su metodología.

Sobre los resultados inmediatos, el “Profe” fue claro en que la mentalidad ganadora debe ser el motor principal del vestuario crema. “El objetivo siempre será ganar todo... la mentalidad tiene que ser esa, pelear todo, exigiéndonos y contagiarlo al grupo”, remarcó Cúper sobre la ambición que proyecta para esta nueva etapa deportiva.

Respecto al sistema táctico y el posible abandono del 3-5-2, el argentino prefirió la cautela antes que la imposición de sus formas. “Lo peor que puedo hacer es imponer un sistema si no tengo un convencimiento de los jugadores. Sí tengo sistemas, pero siempre hay que tener un plan B”, explicó el entrenador.

Héctor Cúper, fue presentado junto a su comando técnico por Franco Velazco y Antonio García Pye. Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec

Héctor Cúper también aclaró que todos los futbolistas del plantel actual inician su proceso desde cero, sin importar su historial previo en el equipo. “No tengo ninguna referencia de algún jugador, o si es bueno o malo. Vengo de cero y con la expectativa al cien”, puntualizó el nuevo líder del banquillo estudiantil.

Sobre la promoción de talentos de las canteras, el estratega reconoció la importancia de los juveniles pero pidió paciencia para su integración. “No tengo ninguna duda que en algún momento podamos incorporar a los jóvenes, pero necesitamos tiempo. Un club necesita y debe incluirlos porque eso hace su grandeza”, añadió.

Finalmente, el técnico argentino reflexionó sobre la rapidez con la que aceptó el reto de dirigir a la “U” para buscar el título nacional. “Vimos en internet y dijimos: es la U de Perú, vamos. Aquí el objetivo es salir campeón e implica un mayor desafío”, concluyó Cúper en su primer contacto oficial.

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