Formado en las divisiones menores de Alianza Lima y con pasos por Universidad César Vallejo, Austin FC II y Recreativo de Huelva, Sebastien Pineau llegó en enero a FC Cajamarca con la intención de convertirse en una de las revelaciones del elenco recién ascendido. Aunque ha tenido participación en la temporada, el delantero confesó en una entrevista exclusiva con Depor que una lesión volvió a recrudecerse y eso lo llevó a perderse algunos compromisos. Ya recuperado, Pineau asegura sentirse listo para volver a competir al máximo nivel. Además, el atacante también se refirió a la actualidad de la selección peruana y a su deseo de volver a ser considerado en el futuro.

¿Qué aprendizajes te dejaron las experiencias que viviste en los distintos países donde jugaste y cómo influyeron en tu crecimiento como futbolista y persona?

Siempre tomo cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Gracias a Dios tuve la posibilidad de vivir distintos estilos de fútbol en cada país donde jugué, con diferentes metodologías de trabajo y enfoques tácticos, técnicos y físicos que me ayudaron mucho en mi crecimiento como jugador y como persona.

Tuviste un 2025 muy complicado. ¿Qué pesó para que vuelvas a jugar en Perú?

El año pasado fue complicado para mí debido a las constantes lesiones. Por eso decidí volver al Perú, porque necesitaba recuperar continuidad y ritmo de competencia para poder consolidarme en la primera división. En este proceso, el trabajo, la paciencia y mantener una mentalidad positiva han sido fundamentales.

FC Cajamarca ya lleva dos triunfos seguidos, ¿importaba esto por el plantel que tienen?

Me siento bien en Cajamarca. A pesar del momento que estamos atravesando, estoy en un plantel conformado por grandes personas y excelentes profesionales, lo que hace más llevadero el día a día y fortalece al grupo.

Sebastien Pineau confía en consolidarse en FC Cajamarca tras superar una lesión. (Foto: FC Cajamarca)

De a pocos ya tienes minutos con FC Cajamarca...

Hace poco volví a sumar minutos después de estar un mes fuera por una lesión que venía arrastrando desde el año pasado y que, gracias a Dios, pude superar. Ahora me toca trabajar el doble y aprovechar cada oportunidad que se me presente. Soy consciente de que todavía no estoy al cien por ciento, pero también sé que, con esfuerzo y constancia, voy a volver a mi mejor nivel.

¿Por qué le costó a FC Cajamarca el inicio de la Liga 1 con el gran plantel que tienen?

No es fácil armar un equipo desde cero y pretender ganar todo de inmediato. Todo proceso necesita tiempo, trabajo y adaptación. Hoy siento que el equipo viene creciendo y encontrando cada vez mejores sensaciones dentro del campo.

Desde la llegada del profesor Celso Ayala, ¿qué cambios has notado en el equipo tanto en lo físico como en lo actitudinal?

En lo personal, con la llegada del profesor Ayala se ha notado un cambio importante, tanto en lo físico como en lo actitudinal. Veo un grupo más comprometido, más cómodo tanto en lo individual como en lo colectivo, y eso poco a poco se está reflejando en el rendimiento del equipo. Sabemos que es un proceso y que la adaptación toma tiempo, pero vamos por el camino correcto.

Los últimos triunfos les dieron confianza. ¿Qué importancia tuvieron esos resultados para afrontar lo que viene en el campeonato?

Los resultados llegarán con trabajo y constancia. Estos últimos dos triunfos nos dieron mucha confianza para afrontar de la mejor manera lo que viene. El primer objetivo es salir de la parte baja de la tabla y posicionarnos mejor, y a largo plazo apuntamos a clasificar a un torneo internacional.

Tú eres ‘9’, pero te hemos visto algunos partidos como extremo...

Mi posición natural es la de centrodelantero. Si bien en algunos partidos me tocó jugar como extremo por necesidades del equipo, desde toda mi etapa formativa siempre me desempeñé como ‘9’.

Mencionaste que el proceso de consolidación requiere tiempo. ¿Cómo manejas la paciencia y la perseverancia en esta etapa de tu carrera?

El proceso de consolidación, como te comentaba, requiere tiempo. Sé que no será fácil y que todo llega a base de trabajo y perseverancia. Algunas cosas pueden darse rápido y otras tardan un poco más, pero estoy preparado para eso. Las críticas no me desenfocan; prefiero trabajar en silencio, dentro y fuera de la cancha, porque estoy convencido de que el esfuerzo siempre termina dando resultados.

La selección aparece como uno de tus objetivos. ¿Qué representa para ti la posibilidad de vestir la camiseta nacional?

La selección es un objetivo que siempre tengo presente, pero sé que será consecuencia de lo que logre a nivel personal y profesional. Voy paso a paso: primero quiero superarme a mí mismo, consolidarme y recuperar mi mejor versión para que también lleguen los goles. Hoy estoy totalmente enfocado en aportar al equipo y alcanzar mi máximo nivel, pero sin duda tengo claro que quiero llegar a la selección.

Se viene un partido importante ante Sporting Cristal, ¿cómo analizan a este rival y qué aspectos serán claves para competirle de igual a igual?

Sabemos que Cristal es un gran rival, con jugadores de mucha calidad y una idea de juego muy clara. Pero nosotros también tenemos nuestros objetivos y vamos a salir a buscar los tres puntos. Durante la semana trabajaremos lo que el profesor plantee para el partido, porque entendemos que cada encuentro se juega de manera distinta y el aspecto táctico será fundamental.

¿Cómo afrontar lo que viene del torneo?

A nosotros nos corresponde trabajar, recuperarnos bien y llevar al campo todo lo que el cuerpo técnico nos pide. El grupo está comprometido y con muchas ganas de seguir creciendo.

¿Qué mensaje le darías a los hinchas de FC Cajamarca?

Y, como siempre, agradecerle a la hinchada por el apoyo constante. Su aliento es muy importante para nosotros y esperamos contar con todos en casa para afrontar juntos este partido.

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