La informalidad en el fútbol peruano no tiene cuando acabar, y en las últimas horas se hizo público un nuevo caso de maltrato y abandono a un futbolista de la Liga 3. Se trata del defensor central Fabriccio Butrón, quien utilizó sus redes sociales para contar su caso y exponer lo desprotegidos que quedan los deportistas en nuestro país.

El futbolista de 28 años militaba solo hasta hace algunos días en el Juan Aurich de Chiclayo; sin embargo, sufrió una lesión durante una de las prácticas del equipo y se evidenció la informalidad y falta de empatía por parte de la dirigencia del ‘Ciclón del Norte’.

“Me lesioné jugando para Juan Aurich y la dirigencia del club me abandonó y me botó del equipo. El pasado 30 de abril, durante uno de los entrenamientos, lamentablemente un compañero, y no de manera intencional, me dio un cabezazo en el pómulo izquierdo, lo que derivó en una fractura”, contó Butrón.

“Dada la informalidad con la que trabajan en el club, actualmente no existe ningún médico dentro de la institución, por lo que acudieron a mí para buscar un médico particular que pueda darme un diagnóstico para mi lesión y recuperación. añadió muy apenado en su cuenta de TikTok.

Lo peor vendría despúes, dado que reveló que fue coaccionado para firmar su desvinculación, luego de enterarse de que no fue inscrito en el mencionado torneo. Según su versión, lo hizo para cobrar los viáticos pendientes en la ciudad del norte, y principalmente para tener su carta libre y fichar por un nuevo club a futuro.

TESTIMONIO DEL FUTBOLISTA

#aurich #chiclayo ♬ sonido original - Fabri @fabricciobutron 🚨 PRONUNCIAMENTO OFICIAL 🚨 La verdad siempre sale a la luz: la dirigencia de Juan Aurich me sacó del equipo para no hacerse cargo de la lesión que sufrí trabajando para ellos. Esta es la versión real de los hechos, pido por favor no dejarse engañar por notas con información falsa que se divulga en redes sociales. La directiva intentará lavarse las manos, incluso si eso incluye manchar mi imagen. Llevaré el tema hasta las últimas instancias. Dios es justo y se que no me dejará solo en esta oportunidad. En la vida y en el fútbol, todo da vueltas, y mucho más rápido de lo que uno piensa. #denuncia

Pese a los maltratos, remarcó que no guarda ningún rencor con la institución a la que le tiene mucho cariño por los años que vistió esa camiseta. En esa línea, remarcó que no iniciará acciones legales en contra del club, pero no descarta que sí lo haga contra las personas involucradas de manera particular.

De hecho, compartió algunos de los mensajes de los hinchas de Juan Aurich que le expresaron su apoyo y agradecimiento por su esfuerzo y compromiso con la institución.

Hasta el cierre de esta nota, no existe pronunciamiento oficial por parte del club norteño sobre la grave denuncia hecha por Fabriccio Butrón, y se espera también la intervención de los Agremiados para hacer valer los derechos de los futbolistas en nuestro país.

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