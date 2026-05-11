Gaizka Mendieta, exfutbolista que fue dirigido por Héctor Cúper en el Valencia, dio su opinión sobre la llegada del entrenador argentino a Universitario de Deportes.
“Su etapa en Europa con mucho éxito en el Mallorca, en el Valencia con una final de Champions, luego con Egipto. Es un profesional, un entrenador que llegó y logró maximizar el rendimiento en esos clubes, con lo cual creo que sería un acierto para el club (la ‘U’)”, declaró para ATV Deportes.
“Te da garantías de que ese éxito va a llegar”.
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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de su última derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener hoy cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este lunes 11 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
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