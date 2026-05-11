Héctor Cúper será el nuevo entrenador de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)
Héctor Cúper será el nuevo entrenador de Universitario. (Foto: Getty Images / Universitario)

¿Universitario seguirá jugando con el 3-5-2? ¿Qué cambios aplicará Hector Cúper cuando asuma como nuevo director técnico? Según revelaron en el programa Modo Fútbol, el argentino piensa analizar a profundidad el plantel, considerando que él no lo armó, para después hacer un diagnóstico sobre lo que deben mejorar de cara al Torneo Clausura. Eso sí, tiene un sistema predilecto y no es el 3-5-2, sino el 4-4-2.

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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener hoy cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este lunes 11 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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