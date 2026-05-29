El futuro de Sekou Gassama en Universitario de Deportes ha empezado a generar dudas en las últimas semanas. La poca continuidad del delantero y las versiones que apuntan a que no sería del gusto del comando técnico encabezado por Héctor Cúper provocaron distintos rumores alrededor de una posible salida del club en el próximo mercado.

En medio de ese escenario, Depor se contactó en exclusiva con el entorno del atacante para conocer cuál es realmente la situación del futbolista y qué piensa sobre su presente en Ate.

“Se dicen muchas cosas y la mayoría son mentiras. En relación con Sekou es sencilla porque tiene contrato hasta final de temporada con la ‘U’. Él en ningún momento ha dicho que no quiera cumplirlo, sino todo lo contrario, su intención es respetar su contrato como profesional. A partir de ahí si el cuerpo técnico del club o quien sea tiene otras intenciones tendría que hacernos saber. De momento no nos han dicho nada”, enfatizó el entorno del futbolista Gassama en un primer momento.

Además, desde el entorno del futbolista señalaron que el atacante tomó dimensión de lo que representa Universitario recién cuando llegó al Perú. “Sekou sabía un poco lo que era la ‘U’, pero uno no se hace la idea de la magnitud y el gran club que es la ‘U’ hasta que uno llega al país. En relación con él, de nuestra parte siempre hubo transparencia en la negociación. No ocultamos información, todos sabían que venía desde hace 6 meses sin jugar”, agregaron.

En esa misma línea, indicaron que el delantero terminó siendo utilizado como argumento para cuestionar a la dirigencia y al comando técnico. “Creo que se le utilizó a él de manera personal, para luego poder cargar contra la dirigencia o el entrenador, es decir, lo han utilizado como arma arrojadiza. A partir de ahí del proceso, siempre hubo transferencia de su estado físico. Estamos hablando de un jugador de 1.93 cm, puro músculo, que necesita para ponerse a punto un periodo de dos meses, algo que se sabía cuando venimos aquí”, afirmaron.

Asimismo, consideraron que el contexto deportivo llevó a acelerar su ingreso al equipo antes de estar al cien por ciento físicamente. “Creo que el hecho de que los resultados no acompañaran provocó que se le metiera en el juego antes de tiempo y eso le mató. Consideró que la gestión de apurarlo en el juego fue mala y eso provocó que la gente lo juzgara por tres partidos cuando él no estaba en forma. Ahora mismo está en forma, está bien físicamente”, acotaron.

Finalmente, remarcaron que el atacante mantiene una postura profesional y que no tiene problemas dentro del club. “Al final no es un reproche para nadie, son cosas que suceden en el fútbol. Gassama entiende la situación y no ha hecho declaraciones en ningún momento ni tiene pensado hacerlas. Él es profesional y se dedica únicamente a entrenar. Él está bien con los compañeros, club, ciudad y no tiene ningún problema con nada y nadie”, sentenciaron.

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