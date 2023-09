Su situación parece escandalosa, pero no lo es. Resulta una costumbre que su nombre esté relacionado a indisciplinas o líos judiciales. El fútbol no perdona y golpea a quienes toman decisiones con mala cabeza. Alexi Gómez sabe de eso, porque una y otra vez recorrió ese tormentoso camino, escribiendo su propia historia en las páginas de espectáculos y desperdiciando ese talento que todavía permanece en su pie izquierdo. Ya no es el juvenil de 20 años que saltó a la fama en el Sudamericano Sub-20 del 2013 y estuvo cerca de llevarnos al Mundial, ahora es un adulto que intentan reinventarse pero su pasado no lo deja.

Pareciera que Gómez es un resistido del fútbol, aquel cuyo talento no pudo explotar cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Fue una de las promesas de nuestro balompié en su categoría, formó parte de la generación más prometedora de futbolistas una década atrás y fue parte del último título nacional de Universitario de Deportes en el Perú. Pero hoy es solo un mal recuerdo en el fútbol y un lamento de quienes vieron en él a un jugador distinto. En otras palabras, una joya que no terminó de pulirse o un miembro más de esa lista que nadie quiere integrar.

La ‘Hiena’ pudo darse el lujo de jugar en Suecia, Chile, México, Estados Unidos y Argentina; pero no fue capaz de consolidarse en ningún lado. Ni siquiera aquí, donde Melgar y Alianza Lima le dieron la posibilidad de usarlos como trampolín para relanzar su agitada carrera, aunque sin éxito. Néstor Lorenzo, actual técnico de Colombia, no lo hizo jugar nunca y lo envió a la Reserva del ‘Dominó' el año pasado; mientras que con los íntimos integró ese nefasto plantel del 2020 que descendió y luego fue restituido por el TAS.

Es más, Gómez formó parte del universo de futbolistas en la primera etapa de Ricardo Gareca en la selección y solo pudo jugar un partido con él. El ‘Tigre’ lo hizo ingresar en el amistoso de junio del 2017 ante Paraguay (1-0 a favor de Perú) y luego lo llamó para la última fecha doble de las Eliminatorias a Rusia 2018 ante Argentina y Colombia. La ‘Hiena’ apareció en la banca de suplentes ante el equipo de Lionel Messi en La Bombonera; pero luego desapareció del mapa de la bicolor. Y ahora, cuando intentaba volver a sentirse futbolista, sus líos legales lo vuelven a golpear, aunque esta vez sin marcha atrás.

