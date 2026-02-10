La polémica instalada en el Callao ha escalado de una simple queja a un debate técnico que desafía los conocimientos de las máximas autoridades del arbitraje nacional. Martín Noriega, administrador de Sport Boys, explotó contra la CONAR tras el gol anulado por posición adelantada que perjudicó a su equipo, cuestionando directamente la capacidad de Juan Sulca y Víctor Hugo Carrillo para analizar la jugada con rigor científico. En una reciente entrevista, el directivo no tuvo pelos en la lengua y utilizó conceptos de “geometría descriptiva” para argumentar que los funcionarios carecen de la formación técnica para determinar si la jugada fue lícita o no.

Noriega ridiculizó la defensa del cobro arbitral, asegurando que ni Sulca ni Carrillo dominan los conceptos básicos para trazar las líneas correctamente. “Debo decir que en ninguno de los casos domina geometría descriptiva ni dibujo técnico como para tener la autoridad”, señaló, citando términos como paralelismo, isometría y axonometría para desbaratar la decisión del offside.

El malestar de los rosados aumentó al percibir una notoria disparidad en el trato respecto a otros clubes del torneo. El administrador calificó de “poco inteligente” que a Universitario se le diera la razón en tiempo récord tras una queja: “Tengo que tratar a mis actores de la misma manera. A la ‘U’ le dieron la razón y en el mismo tiempo récord a nosotros, no”.

Su crítica fue más allá de una jugada puntual, sugiriendo un sesgo sistémico en contra de la ‘Misilera’ en el arranque del campeonato. “Yo lo que veo es que se está pitando a favor del contrario... estoy viendo que no nos están jugando limpiamente”, sentenció.

La queja no quedará solo en los medios, pues planean elevar su reclamo hasta las instancias internacionales si es necesario. Noriega confirmó que acudirán a las comisiones técnicas de FIFA y Conmebol, instruyendo a sus profesionales para que el caso trascienda fronteras, pues el objetivo es “restituir el respeto a Sport Boys” y encontrar la verdad.

A pesar de la fricción, está pendiente una “reunión con las autoridades del arbitraje local para debatir el tema cara a cara”. El directivo aclaró que su prioridad "no es imponer sanciones a los jueces", sino esclarecer la situación y garantizar que “el VAR cumpla su función original de impartir justicia”, algo que siente que hoy no ocurre.

¿Sport Boys hará cambio de localía?

En otro orden de cosas, confirmó la estrategia logística para los partidos de alta convocatoria contra Alianza Lima, Universitario y Cristal. “Si proyectamos meter al estadio 40 mil personas, nos vamos a ir a un recinto más grande”, aseguró, ratificando que el Estadio Nacional será la casa de los chalacos en esos duelos para maximizar la taquilla.

Finalmente, dejó la puerta abierta para la llegada de nuevos jales que potencien el plantel antes del cierre del mercado. “Quizás dos”, reveló sobre posibles fichajes, indicando que estuvo trabajando hasta tarde con el comando técnico para analizar opciones que constituyan “refuerzos de verdad” para pelear el torneo.

