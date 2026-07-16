Cuando parecía que la Liga 1 tendría un reinicio normal y sin sorpresas, este jueves se confirmó la deducción de puntos a tres clubes a pocas horas del arranque del Torneo Clausura, por lo que comenzarán este certamen sabiendo que tienen menos unidades en la tabla de posiciones acumulada. Estas medidas fueron tomadas por la Comisión de Licencias de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, siendo Sport Boys, ADT y FC Cajamarca las instituciones afectadas por sus respectivos incumplimientos.

En el caso de Sport Boys, la medida de la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026 precisa lo siguiente: “Imponer al club Sport Boys la sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada del campeonato Liga 1 2026, prevista en el literal b) del numeral 106.3 del artículo 106° del Reglamento de Licencias, al haberse determinado la comisión de la infracción indicada en el numeral precedente. La referida sanción es impuesta al considerar que se trata de la segunda infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias cometida por el club en el año 2026”.

Ya que esta ha sido la segunda infracción por parte del conjunto del Callao, la Comisión de Licencias decidió sancionarlo con la pérdida de dos puntos en la tabla de posiciones acumulada. Esto quiere decir que Sport Boys pasará de tener 20 puntos a quedarse en 18 unidades, pasando de estar en el puesto 11 al 12, por debajo de Sporting Cristal y por encima de Deportivo Moquegua.

Al igual que Sport Boys, ADT fue notificado por la Comisión de Licencias con esta medida: “Imponer al club ADT la sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada del campeonato Liga1 2026, prevista en el literal b) del numeral 106.3 del artículo 106° del Reglamento de Licencias, por cuanto se ha determinado la comisión de la infracción indicada en el numeral precedente. La referida sanción es impuesta al considerar que se trata de la segunda infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias cometida por el club en el año 2026”.

Con esta sanción, ADT, que cerró la primera parte de la temporada con 20 puntos, pasará a tener 19 unidades en la tabla de posiciones acumulada. Eso sí, como Sporting Cristal también tiene 19 pero con una menor diferencia de goles, los tarmeños no perdieron su décimo lugar. Eso sí, esta deducción los coloca cada vez más cerca de la zona roja, donde por el momento Juan Pablo II College (16) y UTC (13) son los clubes que estarían descendiendo.

Finalmente, FC Cajamarca también fue sancionado por la Comisión de Licencias, aunque al igual que ADT solo le dedujeron un punto en la tabla de posiciones acumulada. Con esto, los cajamarquinos pasaron de tener 17 unidades a quedarse con 16, pero si perder su lugar en el décimo cuarto casillero. Eso sí, también está complicándose cada vez más con la lucha por la permanencia en la Liga 1.

“Imponer al club FC Cajamarca la sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada del campeonato Liga1 2026, prevista en el literal b) del numeral 106.3 del artículo 106° del Reglamento de Licencias, por haberse determinado la comisión de la infracción indicada en el numeral precedente. La referida sanción es impuesta al considerar que se trata de la segunda infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias cometida por el club en el año 2026”, dice la resolución en contra de FC Cajamarca.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 17 12 4 1 30 8 22 40 2 Los Chankas 17 10 4 3 25 21 4 34 3 Cienciano 17 10 3 4 34 22 12 33 4 Universitario 17 8 5 4 24 15 9 29 5 Melgar 17 8 4 5 29 20 9 28 6 Cusco FC 17 8 3 6 21 24 -3 27 7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18 3 26 8 Alianza Atlético 17 5 6 6 20 18 2 21 9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20 -2 21 10 ADT*** 17 5 5 7 22 21 1 19 11 Sporting Cristal 17 5 4 8 28 30 -2 19 12 Sport Boys** 17 5 5 7 15 19 -4 18 13 CD Moquegua 17 5 3 9 17 24 -7 18 14 FC Cajamarca**** 17 4 5 8 23 28 -5 16 15 Atlético Grau 17 4 4 9 12 18 -6 16 16 Sport Huancayo 17 4 4 9 21 31 -10 16 17 Juan Pablo II 17 4 4 9 22 40 -18 16 18 UTC* 18 4 6 7 21 26 -5 13

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026.

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.









TE PUEDE INTERESAR