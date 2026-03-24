Sport Boys vive un nuevo presente tras nombrar como entrenador a Carlos Desio tras la salida de Jaime de la Pava. Ante ello el técnico argentino se refirió al presente del equipo chalaco y también a una conversación que tuvo con la directiva sobre los posibles fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

En una entrevista en Con Calle y Cancha, Desio reconoció que el equipo necesitaba un resultado positivo para cambiar la dinámica. “Esperábamos un triunfo porque veía al equipo y quería dar vuelta a esta situación”, señaló el estratega, quien llegó recientemente para asumir el reto de levantar a la ‘Misilera’ en el Torneo Apertura.

El técnico rosado también resaltó el esfuerzo de sus futbolistas, quienes venían golpeados por los resultados anteriores. En ese sentido, explicó que uno de sus primeros trabajos fue fortalecer el aspecto mental del plantel para que recuperen la confianza y vuelvan a competir con mayor intensidad en cada partido.

La goleada no solo significó tres puntos importantes, sino también un impulso anímico para el equipo del Callao. Con el cambio de entrenador, Sport Boys busca reencontrarse con su mejor versión y escalar posiciones en la tabla del campeonato peruano.

Pero mientras el equipo intenta consolidarse en lo deportivo, en el club también se habla de posibles refuerzos. Dos nombres que han empezado a sonar con fuerza en el entorno rosado son los de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, futbolistas que actualmente se encuentran sin equipo.

Consultado sobre esta posibilidad, Desio fue claro al señalar que ambos jugadores tienen jerarquía y experiencia. “A mí me han comunicado que están teniendo reuniones con ellos y obviamente van a tomar una decisión. Me consultaron sobre qué me parecía y a mí mientras haya jugadores buenos que vengan a sumar y aportar, están todos bienvenidos. Se están manteniendo las conversaciones, en eso no me meto”, comentó el entrenador cuando fue preguntado sobre la opción de sumarlos al plantel de Sport Boys.

El técnico también reveló que la directiva lo consultó sobre la posible llegada de estos futbolistas. Su respuesta fue positiva, dejando en claro que si llegan jugadores de calidad para potenciar al equipo, serán bien recibidos dentro del plantel rosado.

Por ahora, las conversaciones continúan y no hay nada cerrado. Sin embargo, en Sport Boys no descartan reforzarse con futbolistas de experiencia para lo que resta de la temporada, mientras Desio busca revertir el mal momento de Sport Boys de cara al centenario del equipo

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